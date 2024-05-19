Emekli maaşlarına kaç lira refah payı eklenecek. Uzman isim açıkladı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA / ANKA
Emekli maaşlarına kaç lira refah payı eklenecek. Uzman isim açıkladı
16 milyon emeklinin ilk 4 aylık enflasyon zammı belli oldu. Uzman isim İsmail Sevinç ise emeklilerin merak ettiği en düşük emekli maaşı kaç lira olacak? sorusuna yanıt verdi.

Emekliler Temmuz ayında yüzde kaç zam yapılacağını merakla beklerken, en çok sorulan soru ise refah payı eklenecek mi oldu?

Yüksek enflasyon ve ardı ardına gelen zamlar altında ezilen yaklaşık 16 milyon emekli Temmuz ayını iple çeker oldu. Ancak refah payı verilip verilmeyeceği de zam oranı kadar emeklilerin kafasını karıştırıyor.

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Ocak ayında yapılan tüm emeklilere yapılan yüzde 49.25 oranındaki zam zaten düşük aylık alan SSK ve Bağ Kur emekli maaşlarını geçim sağlayacak düzeye getirmediği için, emekliler arasında bu kez Temmuz'da yüksek bir refah payı eklentisi doğdu.

SGK Uzmanı İsmail Sevinç ise en düşük emekli maaşı, refah payı ve seyyanen zam konularda bir açıklama yaparak emeklilerin beklediği haberleri verdi.

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EMEKLİLER ŞİMDİDEN YÜZDE 18.72 ORANINDA ZAMMI GARANTİLEDİ

Ocak Şubat Mart ve Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile emeklinin ilk 4 ay enflasyon ortalaması ile yüzde 18.75 oranında zam alacağı kesinleşti. Bu rakama Mayıs ve Haziran enflasyon tahminleri eklendiğinde emeklinin zam oranı yaklaşık yüzde 25'i buluyor.

Yüzde 25 zam ise emeklinin beklentisini karşılamadığı için milyonlarca emekli refah payı eklentisi için yüksek bir oran açıklanmasını bekliyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç ise yaptığı açıklamada hükümet kanadından seçim sonra yapılan açıklamalarının emeklilerde hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

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Emeklinin umut bağladığı refah payı konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 'Temmuza daha var. Bu açıklama için daha erken" dediğini hatırlatan İsmail Sevinç, bakanın bu açıklamasının yeni bir şey olmayacağının anlaşıldığını belirtti.

Emeklilere Temmuz'da enflasyon farkı olarak yüzde 25 yüzde 26 oranında zam yapılacağını söyleyen İsmail Sevinç, eğer bir refah payı eklentisi olursa maaşların kaç lira artacağını da söyledi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç şu ifadeleri kullandı:

Örneğin 12 bin TL aylık alan bir emeklinin enflasyon farkı ile maaşının yüzde 25 zam ile 15 bin TL'ye çıkacağını söyleyen Sevinç, rehaf payı ile maaşın anacak 500-600 lira artabileceğini söyledi. Yapılacak refah payının düşük olacağına işaret eden Sevinç seyyanen zam beklentisinin ise çok düşük olduğunu vurguladı.

Emeklinin maaşının 10 bin TL'de sıkıştığını söyleyen İsmail Sevinç, alt sınır aylıklarla ilgili biraz umut bulunduğunu en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin -13 bin liraya çıkarılabileceğini ifade etti.

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