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1. Gazipaşa Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı

Antalya Gazipaşa’da, 23 Nisan Pazar günü, Koru sahilinde bulunan Halk Büfe yanında ‘1. Gazipaşa Yağlı Güreşleri’ düzenlenecek. Gazipaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek güreşlerde 600 pehlivan er meydanına çıkacak.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 10:55
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1. Gazipaşa Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı

1. Gazipaşa Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı
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Gazipaşa Belediyesi, ‘1. Gazipaşa Yağlı Güreşleri’ için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl ilki yapılacak Gazipaşa Yağlı Güreşleri’nde, Türkiye’nin dört bir yanından gelecek yaklaşık 600 pehlivan, güreşseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Türkiye’nin ünlü başpehlivanları Ali Gürbüz, Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban, Turan Balaban, Yusuf Can Zeybek, İsmail Erkal, Orhan Okulu, Ali İhsan Batmaz ve Menderes Saltuk başta olmak üzere 40 başpehlivan, er meydanında kol bağlayacak. Müsabakalar, 23 Nisan Pazar günü saat 10:00’da başlayacak. 

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Ata sporumuzu ve geleneklerimizi Gazipaşa’mızda yaşatmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz yağlı güreşlerimizi geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından güreşçilerin katılacağı, kıran kırana geçecek müsabakalarla dolu 1. Gazipaşa Yağlı Güreşleri’ne tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

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