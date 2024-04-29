Hiç bilmiyorduk. Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! Sokak usulü kestane pişirmenin tüyosu

Kaynak: Haber Merkezi
Hiç bilmiyorduk. Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! Sokak usulü kestane pişirmenin tüyosu
Sokak usulü kestane pişirmek istiyorsanız mutlaka bu aşçılık sırlarından yararlanmalısınız

Kestane pişirmenin geleneksel yöntemleriyle ilgili bilgileri paylaşmak istiyoruz. Belki de pek çoğumuzun bilmediği bir detayı sizinle paylaşacağız. Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlayan yöntem meğer çok kolaymış.

Kestane pişirmenin tüyoları arasında yer alan bu yöntem, kestanelerin kabuklarının daha kolay soyulmasını sağlar. Bu sayede kestaneler hem daha kolay pişer hem de lezzetli bir kıvama gelir

YAPRAK GİBİ SOYULAN KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

Mynet.com'da aktarılanlara göre; Kestanenin kabuğunu kolayca soymak için öncelikle kestaneleri bıçak yardımıyla çizin. Tencereye biraz yağ ekleyin ve ocağın altını açın. Yağlar kızarmaya başlayınca 10 dakika kadar kestaneleri kızartın. Kızartma işlemi tamamlandıktan sonra ise soğumaya bırakın. Ardından kestaneleri kolaylıkla soyabilirsiniz...

ALTERNATİF YÖNTEM

Kabukları bıçakla çizin. Sonra sıcak suyla dolu bir kabın içinde bir süre bekletin. Ardından 200 derece ısıtılmış fırında pişirin. Hem kabukları rahat soyulacak hem de çıtır çıtır kestane kebap yapmış olacaksınız.

2-jbrd.jpg

KESTANENİN FAYDALARI NELERDİR?

1. Yüksek lif içeriği sindirim sağlığını destekler.
2. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
3. Antioksidan bakımından zengin olup, vücudu serbest radikallerden korur.
4. Potasyum açısından zengin olduğu için kalp sağlığını destekler.
5. Kalsiyum ve magnezyum içeriği kemik sağlığını olumlu yönde etkiler.
6. Kan basıncını dengeleyici etkisi vardır.
7. B vitaminleri içerir ve enerji seviyesini artırabilir.
8. Cilt sağlığına faydalıdır.
9. Kansere karşı koruyucu etkisi olabilir.
10. İçeriğindeki mineraller ve vitaminler sayesinde genel bir bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olabilir.

İlgili Haberler
Solan çiçeği asla çöpe atmayın. Dibine bir tutam serpiştirin çiçek anında coşuyor ve canlanıyor
Solan çiçeği asla çöpe atmayın. Dibine bir tutam serpiştirin çiçek anında coşuyor ve canlanıyor
Kabak tatlısı yaparken herkes hata yapıyormuş... Aşçıların herkesten gizlediği pişirme tüyosu
Kabak tatlısı yaparken herkes hata yapıyormuş... Aşçıların herkesten gizlediği pişirme tüyosu
Yoğurdun sulanmasını ve ekşimesini önleyen yöntem! Tüm köylüler böyle hazırlıyormuş
Yoğurdun sulanmasını ve ekşimesini önleyen yöntem! Tüm köylüler böyle hazırlıyormuş
Çörek otunun bilinmeyen etkisi. Sabah uyanır uyanmaz bir tutam yutanda o dertten eser kalmıyor
Çörek otunun bilinmeyen etkisi. Sabah uyanır uyanmaz bir tutam yutanda o dertten eser kalmıyor
Açmayan orkideyi bile açtıran tüyo; Tüm çiçekçiler orkide bakarken uyguluyormuş...
Açmayan orkideyi bile açtıran tüyo; Tüm çiçekçiler orkide bakarken uyguluyormuş...
Son Haberler
En kaba 3 burç. İnsanı çileden çıkarıp her ortamda rezil etmesini çok iyi bilirler Astroloji
En kaba 3 burç. İnsanı çileden çıkarıp her ortamda rezil etmesini çok iyi bilirler
Solan çiçeği asla çöpe atmayın. Dibine bir tutam serpiştirin çiçek anında coşuyor ve canlanıyor... Yaşam
Solan çiçeği asla çöpe atmayın. Dibine bir tutam serpiştirin çiçek anında coşuyor ve canlanıyor...
Rögar borusuna düşen kirpiler için seferber oldular Yerel Haberler
Rögar borusuna düşen kirpiler için seferber oldular
4,1'lik depremin ardından uzman isim uyardı. 'Deprem riski kapıda' Gündem
4,1'lik depremin ardından uzman isim uyardı. 'Deprem riski kapıda'
Kabak tatlısı yaparken herkes hata yapıyormuş... Aşçıların herkesten gizlediği pişirme tüyosu Yemek Tarifleri
Kabak tatlısı yaparken herkes hata yapıyormuş... Aşçıların herkesten gizlediği pişirme tüyosu
Barınma krizinin çirkin binalarına hazır olun! Yazarlar
Barınma krizinin çirkin binalarına hazır olun!