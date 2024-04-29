Hiç bilmiyorduk. Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! Sokak usulü kestane pişirmenin tüyosu

Kestane pişirmenin geleneksel yöntemleriyle ilgili bilgileri paylaşmak istiyoruz. Belki de pek çoğumuzun bilmediği bir detayı sizinle paylaşacağız. Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlayan yöntem meğer çok kolaymış.

Kestane pişirmenin tüyoları arasında yer alan bu yöntem, kestanelerin kabuklarının daha kolay soyulmasını sağlar. Bu sayede kestaneler hem daha kolay pişer hem de lezzetli bir kıvama gelir

YAPRAK GİBİ SOYULAN KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

Mynet.com'da aktarılanlara göre; Kestanenin kabuğunu kolayca soymak için öncelikle kestaneleri bıçak yardımıyla çizin. Tencereye biraz yağ ekleyin ve ocağın altını açın. Yağlar kızarmaya başlayınca 10 dakika kadar kestaneleri kızartın. Kızartma işlemi tamamlandıktan sonra ise soğumaya bırakın. Ardından kestaneleri kolaylıkla soyabilirsiniz...

ALTERNATİF YÖNTEM

Kabukları bıçakla çizin. Sonra sıcak suyla dolu bir kabın içinde bir süre bekletin. Ardından 200 derece ısıtılmış fırında pişirin. Hem kabukları rahat soyulacak hem de çıtır çıtır kestane kebap yapmış olacaksınız.

KESTANENİN FAYDALARI NELERDİR?

1. Yüksek lif içeriği sindirim sağlığını destekler.

2. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

3. Antioksidan bakımından zengin olup, vücudu serbest radikallerden korur.

4. Potasyum açısından zengin olduğu için kalp sağlığını destekler.

5. Kalsiyum ve magnezyum içeriği kemik sağlığını olumlu yönde etkiler.

6. Kan basıncını dengeleyici etkisi vardır.

7. B vitaminleri içerir ve enerji seviyesini artırabilir.

8. Cilt sağlığına faydalıdır.

9. Kansere karşı koruyucu etkisi olabilir.

10. İçeriğindeki mineraller ve vitaminler sayesinde genel bir bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olabilir.