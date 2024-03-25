1 haftada 19 uyuşturucu taciri yakalandı

Kaynak: İHA
1 haftada 19 uyuşturucu taciri yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda 565 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, 34 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan çalışmalarda, 17-24 Mart tarihleri arasında toplamda 565,25 gram narkotik madde, 139 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 3 adet tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet dolu fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 11 olayla ilgili olarak 34 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Bu şahıslardan 19'u adli makamlarca tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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