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  • Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı

Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'da öğle saatlerinde vidalı sandıktan çıkan çürümüş cesedin 17 gündür kayıp olan perdeciye ait olduğu ortaya çıktı. Emniyet güçleri şüpheli 1 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 05:49
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1 kişi gözaltına alındı. Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü

Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
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Samsun'un Atakum ilçesinde perde dükkanı sahibi 2 çocuk babası Ümit Şahin (29) 17 gün önce kayboldu. Yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Bugün öğlen saatlerinde Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi Akşemsettin Cami karşısındaki boş alandan koku geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi.

Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü!

CESET KAYIP PERDECİYE AİT ÇIKTI

İHA’nın haberine göre; olay yerine giden polis ekipleri kokunun kapağı vidalanmış olan ahşap sandıktan geldiğini fark etti. Açılan sandıkta kafasına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulundu. Polis parmak izi çalışması sonucu söz konusu cesedin 17 gündür kayıp olan perdeci Ümit Şahin'e ait olduğunu tespit etti. Ümit Şahin'in ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü! - Resim : 1

OTOPSİ YAPILACAK

Şahin'in cesedi ise içinde bulunduğu sandık ile birlikte kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü! - Resim : 2

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