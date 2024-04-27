Kavgayı ayıran 65 yaşındaki adam yüzünden bıçaklandı

Şehir içi minibüsten inen ve nedeni henüz bilinmeyen bir tartışmanın ardından kavgaya dönüşen grup, cadde üzerindeki berber dükkânının önünde karşılaştı.

Olayın büyümesini engellemek isteyen 65 yaşındaki C.B. adlı berber, grubu ayırmaya çalıştı.

Ancak kavganın içinde olmadığı halde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yüzünden bıçakla yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaşlı adam ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına başladı.