Kavgayı ayıran 65 yaşındaki adam yüzünden bıçaklandı

Kaynak: İHA
Kavgayı ayıran 65 yaşındaki adam yüzünden bıçaklandı
Elazığ’da yaşanan üzücü bir olayda, Mustafapaşa Mahallesi'nde Ali Rıza Septioğlu Bulvarı üzerinde kavga eden bir grubu ayırmaya çalışan 65 yaşındaki bir berber, yüzünden bıçaklandı.

Şehir içi minibüsten inen ve nedeni henüz bilinmeyen bir tartışmanın ardından kavgaya dönüşen grup, cadde üzerindeki berber dükkânının önünde karşılaştı.

Olayın büyümesini engellemek isteyen 65 yaşındaki C.B. adlı berber, grubu ayırmaya çalıştı.

Ancak kavganın içinde olmadığı halde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yüzünden bıçakla yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaşlı adam ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına başladı.

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