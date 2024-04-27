Benzin yüklü tanker kaza yaptı patlama riskine karşı evler boşaltıldı

Kocaeli’de benzin yüklü tanker kaza yaptı. Yaşanan olay sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan açıklama gelirken, patlama riskine karşı evler boşaltıldı.

Tahir Büyükakın’dan açıklama geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sızıntının denize ulaşmaması için tüm önlemlerin alındığını ifade ederek,

Valiliğin koordinasyonunda, Büyükşehir, Gölcük Belediyesi, AFAD, itfaiye, İSU ve İZAYDAŞ ekiplerinin olumsuz durumların önlenmesi için ortak bir çalışma yürüttüğünü, Kazadan sonra çevredeki evlerin tahliyesinin gerçekleştirildiğini ve sızıntının denize ulaşmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını, Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, yayılan yakıtın temizlenmesi için yıkama işlemlerini gerçekleştirdiklerini, kaza sonrası yakıtın karıştığı maddeler, IBC tanklarıyla bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderildiğini, çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirtti.