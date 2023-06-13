1 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dün D-100 karayolunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

1 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı

İHA

Kaza, dün akşam saatlerinde Akyazı ilçesi D-100 karayolu Ormanköy Mahallesi mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki tır ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan Emirhan Çıbık (18) ile S.K. yaralanmıştı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. Emirhan Çıbık, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çıbık’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Hendek Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaşam mücadelesi verdiği kazada tır sürücüsü H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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