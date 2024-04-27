ABD’li banka devi iflas etti. Tüm şubeleri o bankaya devredildi

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından yapılan açıklamaya göre, kayyum atanan Republic First Bank'ın Pennsylvania Bankacılık ve Menkul Kıymetler Dairesi tarafından kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, mevduat sahiplerinin korunması amacıyla FDIC'nin Fulton Bank ile mevduatların neredeyse tamamının ve Republic First Bank'ın varlıklarının büyük ölçüde tamamının satın alınmasına yönelik anlaşmaya vardığı belirtildi.

32 ŞUBESİ DEVREDİLDİ

Republic First Bank'ın New Jersey, Pensilvanya ve New York'taki 32 şubesinin Fulton Bank'ın şubeleri olarak yeniden faaliyete geçeceği ifade edildi. Ayrıca, Republic First Bank'ın müşterilerinin Fulton Bank'ın müşterileri haline geleceği bildirildi.

Açıklamada, 31 Ocak itibarıyla Republic First Bank'ın toplam varlıklarının yaklaşık 6 milyar dolar ve toplam mevduatının 4 milyar dolar civarında olduğu, bankanın iflasının FDIC'ye maliyetinin ise 667 milyon dolar olması beklendiği kaydedildi.

Republic First Bank'ın iflası, bu yıl ABD'deki ilk banka iflası olarak kayıtlara geçti.