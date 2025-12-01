TFF 1. Lig'in 15. haftasında dipte yer alan iki Adana Demirspor ve Hatayspor karşılaştı. Adana'daki mücadelede ilk golü 24'de konuk takım buldu. Görkem kullandığı kornerde ön direkte Abdulkadir'in kafa vuruşunda top ağlarla buluşturdu. 27'de skora denge geldi. Ceza alanın önünde topu alan Salih'in yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. İlk yarı 1-1 sona erdi.

54'te bu kez öne geçen Adana Demirspor oldu. Salih'in ortasında arka direkte Yusuf Buğra meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hatayspor bu gole 68'de yanıt verdi. Oğuzhan'ın ceza sahasına ortasında kaleci Eren Fidan'ın uzaklaştırmak istediği topu Görkem kafayla ağlara yolladı. 85'te Adan Demirspor bir kez daha gol sevinci yaşadı. Sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Salih'in şutunda top filelere gitti. Adana Demirspor, ilk üç puanına çık yaklaşmasına rağmen 90+2'de beraberliği yakalandı. Oğuzhan'ın ortasında ceza sahasında Yiğit Ali'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Karşılaşma 3-3 biterken iki takım da ligin dibindeki yeri değişmedi.