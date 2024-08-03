'1 liraya satamıyoruz' Karpuz üreticisinin fiyat isyanı

Karpuz tarlada 1 liraya düştü ama marketlerde neredeyse 10 liranın altında karpuz yok. İndirim kampanyalarında 7 liraya bazı marketlerde satılıyor ama gelin görün ki tarlada 1 liraya karpuzu ne alan var ne de satan var.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde karput üreticisi Soner Cankurt, tarlada 1 liraya kadar düşen karpuzu satamadığı için tarlada kaldığını söyledi. Cankurt, "15- 20 gün önce kilosu 13 lira olan karpuz şu anda 1 liraya kadar düştü. Alan da satan da yok. Maliyetler dört katına çıktı. Maalesef 1 lira şu anda alan satan yok tarlada böyle yanıyor karpuzumuz. Gelen tüccarlar da 1 lira vermiyor. Su fiyatı da değil tarlada böyle karpuzumuz kaldı" dedi.

Tarlada kilosu 1 liraya kadar düşen karpuzu satamayan çiftçi Soner Cankurt isyan etti. Tarlada 1 liraya bile alıcı bulamayan ve yanan karpuz, tezgahlarda kilosu 10 liradan satılıyor.

"ÇİFTÇİ ÖLDÜ, ALLAH RAHMET EYLESİN"

Karpuz üreticisi Soner Cankurt şunları söyledi:

"15- 20 gün önce kilosu 13 lira olan karpuz şu anda 1 liraya kadar düştü. Alan da satan da yok. Maliyetler dört katına çıktı. Çekirdek bir de orijinal, kabak aşısı da değil ama maalesef 1 lira şu anda. Tarlada böyle yanıyor karpuzumuz. Gelen tüccarlar da 1 lira vermiyor. Su fiyatı da değil tarlada böyle karpuzumuz kaldı. Tarlada 1 liraya satamadığımız karpuz tezgahlarda 10 lira. Aracılar kazanıyor. Çiftçinin hali harap. Gübre maliyeti, mazot maliyeti iki katı oldu. Şu anda hiçbir şey satılmıyor. Kesinlikle hiçbir şey ekilmez. Boş yere hani diyorlardı ya ‘boş yer gördüğün yeri ekin’ diyorlardı. Kimse bu saatten sonra bir şey ekmez de, kazanamaz da. Durumu da yok artık bitti her şey. Çiftçi harap oldu, iflas etti gitti. Herkes bir şeyler satmaya başlayacak yarın bir gün. Kiralar düşecek kimse ekmeyecek yani. Çiftçi öldü Allah rahmet eylesin. Ağlayanı da yok. Çiftçiye yazık. Çiftçi milletin efendisiydi, efendisi kalmadı, bitti."