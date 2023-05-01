Son Dakika... 1 Mayıs gözaltılarla başladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim’e yürümek isteyen yedi kişi gözaltına alındı.

Son Dakika... 1 Mayıs gözaltılarla başladı

İnşaat İşçileri Sendikası ve DİSK Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası üyeleri Şişili/Elmadağ’dan Taksim’e yürümek istedi.

Pankart açıp slogan atan sendika üyelerine polis müdahale etti.

İstanbul’da 1 Mayıs öncesi öncesinde Taksim Meydanı, çevresi ve Gezi Parkı demir bariyerle kapatıldı. Taksim’e çıkan tüm sokak başlarına yerleştirilen polis ve bariyerlerle geçişler yasaklandı.

Taksim’e yürüyen Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyeleri Ergenekon Caddesi’nde gözaltına alındı.

Elmadağ’dan Taksim’e yürüyen İnşaat-İş ve DİSK/Enerji-Sen üye ve yöneticilerine de polis engel oldu.

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