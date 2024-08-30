1 milyar 925 milyon 243 bin liralık destek ödemesi hesaplara geçti. Hemen kontrol edin!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
1 milyar 925 milyon 243 bin liralık destek ödemesi hesaplara geçti. Hemen kontrol edin!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere toplamda 1 milyar 924 milyon 243 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara aktarıldığını duyurdu.

Yumaklı, bu önemli haberi sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla çiftçilere iletti.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, çiftçilere sağlanan destekler şu şekilde dağıtıldı: Bitkisel ürün sigortası kapsamında 1 milyar 671 milyon 553 bin lira, büyükbaş hayvan (düve) alımı için 122 milyon 68 bin lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 103 milyon 312 bin lira ve hububat bakliyat dane mısır için 27 milyon 309 bin lira ödeme yapıldı.

Bakan Yumaklı, tarım sektörüne verdikleri desteğin süreceğini ve üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Yumaklı, paylaşımında, "1 milyar 924 milyon 243 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık" ifadelerine yer verdi.

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