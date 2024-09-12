1 milyon dolar değerinde olduğu ortaya çıktı. Yaşlı kadın kapı tutucu olarak kullanııyordu

Romanya'da yaşlı bir kadının bulduğu 3,5 kilogram ağırlığındaki bu amber parçası, dünyanın en büyük amber örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Amber, eski çağlarda ağaçlardan akan reçinenin fosilleşmesiyle oluşmuş ve bu nedenle oldukça değerli bir taş olarak biliniyor.

NADİR BİR TÜR OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Colti köyündeki Buzau Nehri kıyısındaki kumtaşlarında bulunan amberler, 1920’lerden bu yana çıkarılmakta. Ancak bu özel amber parçası, "Rumanit" olarak bilinen derin kırmızımsı tonlarıyla tanınıyor ve son derece nadir bir tür olarak değerlendiriliyor.

70 MİLYON YIL YAŞINDA AMA YILLARCA KAPI DURDURUCU OLARAK KULLANILDI

Taşın, kadın vefat ettikten sonra mirasçıları tarafından gerçek değeri anlaşılmadan kapı durdurucu olarak kullanıldığı, daha sonra Romanya devletine satılarak Krakow’daki Tarih Müzesi'nde incelendiği belirtildi. Uzmanlar, amberin 38 ila 70 milyon yıl yaşında olduğunu tespit etti.

BENZERİ DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Buzau İl Müzesi Müdürü Daniel Costache, bu keşfin hem bilimsel hem de müze açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Rumanit parçası, 2022’den bu yana Buzau İl Müzesi’nde sergileniyor. Bu tür bir olay daha önce Michigan’da benzer şekilde, kapı durdurucu olarak kullanılan bir taşın 100 bin dolar değerinde bir meteorit olduğu ortaya çıkmıştı.