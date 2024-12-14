Bir IŞİD’le kaç kuş vurdular?

Anadolu Ajansı, haberi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti” başlığıyla verdi. Erdoğan, Blinken ile Atatürk'ün kalpaklı resmi önünde görüntü ve fotoğraf verdi.

Erdoğan, Türkiye'nin en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu dile getirdi ve Suriye'de PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi millî güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise "Bakan Blinken, güçlü ABD-Türkiye bölgesel iş birliği ile Suriyelilerin liderliğinde ve Suriyelilere ait hesap verebilir ve kapsayıcı bir hükûmete siyasi geçişi destekleme konusundaki ortak çıkarlarımızı ele aldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Blinken'ın, Suriye'de yerlerinden edilmiş kişilere yardım ulaştırılmasının ve DEAŞ karşıtı koalisyonun görevini sürdürmesinin önemine dikkati çektiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı kritik görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında "Suriye'nin geleceğinde olası Türk ve Amerikan rolünü tartıştık. Önceliğimiz Suriye'de istikrarın sağlanması. Terörizmin yer bulmaması, DEAŞ'ın PKK'nın orada hâkim olmaması önceliklerimiz arasında. Bunlarla ilgili neler yaparız, ortak endişeler neler bunları konuştuk." dedi. Fidan, "Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda kendisiyle mutabık kaldık" diye konuştu.

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ABD, PYD/YPG'ye işgal ettirdiği bölgeye, Türk askerini sokmazken, Türkiye, PKK ve uzantılarının durumu fırsata çevirmesini nasıl önleyecek? ABD, Türkiye'ye koyduğu 32 kilometre yasağını kaldıracak mı?

Bu konuda hiçbir açıklama yok!

IŞİD veya DEAŞ konusuna gelince...

Bu konuda şimdiye kadar bütün ülkeler, ABD'nin uydurduğu IŞİD yalanına inanmış görünüyordu. Trump, dört yıl önce kaybettiği seçim öncesinde, "IŞİD'i Obama ve Hillary Clinton kurdu" demişti ama buna rağmen ABD, IŞİD yalanlarına devam etti.

ABD, IŞİD tehdidini göstererek, PKK'yı Suriye'nin kuzey doğusuna yerleştirdi, eğitti, donattı ve 100 bin kişilik bir ordu hâline getirdi. Daha sonra ikinci aşamaya geçildi. IŞİD teröristleri, ABD tarafından koridor açılarak İdlib'e gönderildi. Bu arada hem El Kaide hem IŞİD hem El Nusra örgütlerinde bulunduğunu açıklamış olan Colani, İdlib'de HTŞ adıyla örgütlendi. Türkiye, ABD'nin talebiyle, HTŞ'yi Rusya ve Suriye'den altı yıl boyunca özenle korudu. Bu arada İsrail, Gazze'yi çökerttikten sonra Hamas ve Lübnan’daki Hizbullah'ı dağıttı, komutanlarını yok etti. Suriye'deki Hizbullah hedeflerini de ABD ile birlikte havadan vurdu. İkmal yolları ve kaynakları kesilen Hizbullah, Suriye'den çekildi... Böylece İran, Suriye'den atılmış oldu! Üçte ikisi firar etmiş Suriye ordusu savaşacak asker bulamayınca, Rusya da çekildi. Böylece, altı yıldır Türkiye korumasında olan HTŞ, şartlar tamam olunca, hiçbir ciddi çatışma olmadan Şam'a kadar gidip, iktidarı devraldı. Askersiz ve desteksiz kalan Esad, Rusya'ya kaçtı.

IŞİD, Suriye'de HTŞ adıyla yönetimi ele geçirmiş oldu.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, HTŞ lideri Colani'nin sürdüğü arabayla Emevi Camisi’ne gitti ve Erdoğan'ın "Emevi Camisi’nde namaz kılacağız" sözünü yerine getirmeye çalıştı. Oysa ilişkiler iyi olduğu zaman Erdoğan, Emevi Camisi’ne veya Selahattin Eyyubi türbesine gidebiliyordu... Ben de 2011’e kadar üç defa gitmiştim...

Şimdi Emevi Camisi’nde cuma namazını HTŞ adıyla IŞİD kıldırıyor!

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ABD, IŞİD tehdidini kullanarak PKK'yı Suriye'ye yerleştirdi, ülke yönetimini de IŞİD’den bozma HTŞ'ye devretti ve İsrail'in, Suriye ordusuna ait bütün tesisleri yok etmesinden sonra Türkiye'nin mutabakat dışında hareket etmesini önlemek için, Dışişleri Bakanı'nı Ankara'ya gönderdi.

ABD, IŞİD taşıyla Suriye, Türkiye, İran ve Rusya'yı oyun dışında bıraktı.

IŞİD'in Suriye'de hükümdar olması, Muaviye'nin Şam'da hükümdar olması gibidir ama hâlâ erkek deveyi dişi diye yani IŞİD'i, HTŞ diye gösteriyorlar; bizimkiler de Ankara'da Atatürk'ün kalpaklı resmiyle topluma mesaj verip, Şam'da, IŞİD'in camisinde namaz kılmayı başarı sayıyor!

Suriye’yi parçalayanlar, “Suriye’nin toprak bütünlüğü” demeye de devam ediyor...