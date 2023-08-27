1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobillerin listesi ortaya çıktı

Türkiye'de 1 milyon TL’nin altında kalan 67 otomobilin markası, modeli ve fiyatı belli oldu.
Ekonomist'in haberine göre, otomobil veri analiz şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamattin Yalçın, Türkiye'de satılan yaklaşık 900 sıfır otomobilden sadece 67'sinin 1 milyon TL'nin altında kaldığını açıkladı.
YÜZDE 93’Ü 1 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE
Yalçın "900 binek otomobilin yüzde 7'sini 1 milyon TL'ye kadar satın alabiliyoruz.
Geri kalan yüzde 93'nin fiyatı 1 milyon TL'nin üzerinde.
Bu yüksek fiyatlardaki en önemli sebep enflasyon ve döviz kurunun sürekli artıyor olması.
0 km araç fiyatları markalar tarafından dövize endeksli yapıldığından dövizdeki her artış fiyatlara da yansıyor." dedi.
İşte marka, model, donanım, yakıt, kasa ve vites tiplerine göre 1 milyon TL'ye kadar alınabilecek son 67 aracın listesi: