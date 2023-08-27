1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobillerin listesi ortaya çıktı

Türkiye'de 1 milyon TL’nin altında kalan 67 otomobilin markası, modeli ve fiyatı belli oldu.

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1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobillerin listesi ortaya çıktı 1

Ekonomist'in haberine göre, otomobil veri analiz şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamattin Yalçın, Türkiye'de satılan yaklaşık 900 sıfır otomobilden sadece 67'sinin 1 milyon TL'nin altında kaldığını açıkladı.

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1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobillerin listesi ortaya çıktı 2

YÜZDE 93’Ü 1 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE

Yalçın "900 binek otomobilin yüzde 7'sini 1 milyon TL'ye kadar satın alabiliyoruz.

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1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobillerin listesi ortaya çıktı 3

Geri kalan yüzde 93'nin fiyatı 1 milyon TL'nin üzerinde.

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1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobillerin listesi ortaya çıktı 4

Bu yüksek fiyatlardaki en önemli sebep enflasyon ve döviz kurunun sürekli artıyor olması.

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1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobillerin listesi ortaya çıktı 5

0 km araç fiyatları markalar tarafından dövize endeksli yapıldığından dövizdeki her artış fiyatlara da yansıyor." dedi.

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1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobillerin listesi ortaya çıktı 6

İşte marka, model, donanım, yakıt, kasa ve vites tiplerine göre 1 milyon TL'ye kadar alınabilecek son 67 aracın listesi:

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1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobillerin listesi ortaya çıktı 7
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1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobillerin listesi ortaya çıktı 8
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1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobillerin listesi ortaya çıktı 9
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1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobillerin listesi ortaya çıktı 10
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1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobillerin listesi ortaya çıktı 11
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1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobillerin listesi ortaya çıktı 12
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1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobillerin listesi ortaya çıktı 13
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