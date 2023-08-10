Otomobil uzmanından sıfır araç açıklaması: Fiyatlar düşecek mi artacak mı

Sıfır araba fiyatlarında yeni bir vergi artışının olup olmayacağı konusunda düşüncelerini paylaşan Emre Özpeynirci vergi artışından ziyade yeni bir matrah düzenlemesi beklediğini söyledi.

Otomobil uzmanından sıfır araç açıklaması: Fiyatlar düşecek mi artacak mı

Türkiye’de sıfır araba fiyatları katlanarak artarken yeni bir fiyat düzenlemesinin olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

arac.jpgVERGİ ARTIŞI YERİNE MATRAH DÜZENLEMESİ OLABİLİR

Kendisine bu konuda çok soru geldiğini ifade eden otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, yeni bir vergi artışının çok zor olduğunu ifade ederken daha önce olduğu gibi bir matrah düzenlemesinin olabileceğini belirtti.

“BİR GECE ANSIZIN HER ŞEY OLABİLİR”

Özpeynirci Sıfır araba fiyatlarında yeni bir vergi artışının zor olduğunu söylese de “Ama tabi ki burası Türkiye, bir gece ansızın her şey olabilir” Notunu düşmeyi de unutmadı.

Araba fiyatlarının geleceği hakkında Özpeynirci şunları söyledi:

“Arkadaşlar vergilere ilişkin yine çok fazla soru geliyor Benim şahsi fikrim; zaten çok yüksek vergi yüküne sahip otomobillere ekstra bir vergi artışının gelmesi zor. Çünkü bugün en düşük ÖTV %80'den başlıyor, KDV ile %116'ya çıkıyor. Eğer ithalatı frenlemek istiyorlarsa, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ağırlıklı olarak yerli üretimi destekleyecek bir matrah düzenlemesi olabilir. Ama tabi ki burası Türkiye, bir gece ansızın her şey olabilir”

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