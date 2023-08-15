Dacia Sandero Stepway'in Ağustos ayı fiyat listesi belli oldu. 1 milyonun altına otomobil almak isteyenler sıraya girdi

Ülkemizde en çok tercih edilen otomobillerden biri olan Dacia Sandero Stepway'in güncel fiyat listesi yayınlandı. Fiyatların 1 milyonun altında olması detayı dikkat çekerken otomobil almak isteyenler sıraya girdi.

Dacia Sandero Stepway'in Ağustos ayı fiyat listesi belli oldu. 1 milyonun altına otomobil almak isteyenler sıraya girdi

Türkiye'de üç motor tipiyle satışa sunulan Dacia Sandero Stepway'in sahibi olmak isteyenler güncel fiyatları takip ediyordu.

1.0 TCE 90 BG; 90 beygir güç ve 160 Nm tork üretebilmesi detayıyla dikkat çekiyor. 6 ileri manuel şanzımanla gelen benzinli motorun şehir içi 5,9 ila 6,1 litre ve şehir dışı 4,3 ila 4,4 litre yakıt tüketimi bulunduğu biliniyor.

1.0 TCE 90 BG X-Tronic ise 90 beygir güç ve 142 Nm tork üretiyor. X-Tronic şanzımana sahip benzinli motor seçeneğinin ortalama yakıt tüketimi 5,2 litre olarak ölçülüyor. Öte yandan LPG’li 1.0 TCE ECO-G ise 100 beygir güç 170 Nm torkla sürücülerin karşısına çıkıyor. Motorun ortalama yakıt tüketimi 6,7 litre olarak tanımlanıyor.

İŞTE GÜNCEL FİYATLAR

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