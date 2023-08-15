Dacia Sandero Stepway'in Ağustos ayı fiyat listesi belli oldu. 1 milyonun altına otomobil almak isteyenler sıraya girdi

Ülkemizde en çok tercih edilen otomobillerden biri olan Dacia Sandero Stepway'in güncel fiyat listesi yayınlandı. Fiyatların 1 milyonun altında olması detayı dikkat çekerken otomobil almak isteyenler sıraya girdi.