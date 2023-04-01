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1 Nisan şakası nedir? 1 Nisan şakası nereden geliyor?

Her sene Nisan ayının birinde ‘1 Nisan’ şakaları yapılmaktadır. 1 Nisan şakası bilindiğinin aksine tarihi uzun yıllar öncesine dayanır. Peki, 1 Nisan şakası nedir? 1 Nisan şakası nereden geliyor?

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 15:36
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1 Nisan şakası nedir? 1 Nisan şakası nereden geliyor?

1 Nisan şakası nedir? 1 Nisan şakası nereden geliyor?
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Her yıl takvimler Nisan ayının ilk gününü gösterdiğinde ‘1 Nisan şakası’ günü olarak görülüyor. Bu sene 1 Nisan Cumartesi gününe yani bugüne denk geldi. Peki, 1 Nisan şakası nereden geliyor? 1 Nisan şakası nedir?

1 NİSAN ŞAKASI NEDİR? 1 NİSAN ŞAKASI NEREDEN GELİYOR?

1 Nisan Şaka Günü, her yılın 1 Nisan günü kutlanır. Genelde şaka gününde insanların birbirine şaka yapması gelenek haline gelmiştir.

Nisan 1 şakası hakkında farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler bulunmaktadır.

Fransa (Poisson d'avril - Nisan Balığı) : 1564 yılında Fransa kralı IX. Charles yılbaşını 1 Nisan’dan 1 Ocağa aldırır. Bu arada 1 Nisan’ı sene başı olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan’ı yılbaşı kabul edenlere ise “Nisan Balığı” adı verilir

Nisan 1 veya Nisan Balığı, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır.

Nisan 1 ile ilgili başka bir efsane de Pagan kültüründe 1 Nisan'da kutlanan Fous bayramıdır. Antik Roma'da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır.

Hindistan'da ise bu bayram 31 Mart'ta Holi adıyla kutlanmaktadır.

1 NİSAN ŞAKASI NEREDEN GELİYOR?

İlk olarak eski Romalıların Hilarya, Hintlerin ise Huli Festivali'nde görülen şakaların, 1564'te Fransa'da yapılan takvim düzenlemesiyle gelenek haline geldiği sanılıyor. Bazı tarihçiler de geleneğin insanların birbirlerini kandırmak için kostümler giydiği eski Avrupa bahar şenliklerine dayandırıyor

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