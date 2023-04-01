İrlanda Cumhurbaşkanı'ndan İrlandalıları buz kestiren açıklama

İrlanda'nın Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, İrlanda tarzı mizahi bir konuşma yaptı. Higgins konuşmasında, yurtdışında tanıtmak amacıyla yonca kokulu yeni bir tıraş losyonunun piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Higgins, "Eiresistible" ismindeki yeni kişisel temizlik ürünü için "Eiresistible ülkemizin tarihine ve geleneklerine bir övgüdür ve İrlanda'yı yurtdışında tanıtmak için bu yeni ürünü tanıtmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

ÖNCE LOSYONU TANITTI SONRA ŞAKAYI AÇIKLADI

Ladbible'de yer alan haberde, yerel parfümcülerle işbirliği içinde geliştirilen "Eiresistible" adlı kokunun İrlanda'nın doğal güzelliği ve zengin kültürel mirasının özünü yansıttığı belirtildi.

Haberde, "Eiresistible" 1 Nisan günü yalnızca bir günlüğüne satışa sunulacağı ve 50 ml'lik bir şişenin 30 Euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabileceği aktarıldı.

Losyonu duyurduğu konuşması sırasında Higgins, "sadece İrlanda'yı tanıtmayı değil, aynı zamanda yerel ekonomiyi desteklemeyi umduğunu" söyledi.

Higgins ayrıca görevde olduğu süre boyunca her halka açık toplantıda tıraş losyonu kullanmaya söz verdi ve ekledi:

"1 Nisan şakası. Kandırdım!"