1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İrlanda Cumhurbaşkanı'ndan İrlandalıları buz kestiren açıklama

İrlanda Cumhurbaşkanı'ndan İrlandalıları buz kestiren açıklama

İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins, yonca kokulu traş losyonunun İrlandalı parfümcüler tarafından piyasaya sürüldüğünü ilan etti. Yonca kokulu traş losyonunun İrlandayı yansıttığını dile getiren Higgins, losyonun İrlanda ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. Higginns İrlanda'ya seslendiği konuşmasını '1 nisan şakası. Kandırdım!' diyerek bitirdi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 20:48
Takip Et

İrlanda Cumhurbaşkanı şoke etti

İrlanda Cumhurbaşkanı'ndan İrlandalıları buz kestiren açıklama
+
Aa
-

İrlanda'nın Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, İrlanda tarzı mizahi bir konuşma yaptı. Higgins konuşmasında, yurtdışında tanıtmak amacıyla yonca kokulu yeni bir tıraş losyonunun piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Higgins, "Eiresistible" ismindeki yeni kişisel temizlik ürünü için "Eiresistible ülkemizin tarihine ve geleneklerine bir övgüdür ve İrlanda'yı yurtdışında tanıtmak için bu yeni ürünü tanıtmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

ÖNCE LOSYONU TANITTI SONRA ŞAKAYI AÇIKLADI

Ladbible'de yer alan haberde, yerel parfümcülerle işbirliği içinde geliştirilen "Eiresistible" adlı kokunun İrlanda'nın doğal güzelliği ve zengin kültürel mirasının özünü yansıttığı belirtildi.

Haberde, "Eiresistible" 1 Nisan günü yalnızca bir günlüğüne satışa sunulacağı ve 50 ml'lik bir şişenin 30 Euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabileceği aktarıldı.

Losyonu duyurduğu konuşması sırasında Higgins, "sadece İrlanda'yı tanıtmayı değil, aynı zamanda yerel ekonomiyi desteklemeyi umduğunu" söyledi.

Higgins ayrıca görevde olduğu süre boyunca her halka açık toplantıda tıraş losyonu kullanmaya söz verdi ve ekledi:

"1 Nisan şakası. Kandırdım!"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
1
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
2
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
3
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
4
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Alkole büyük zam 
5
﻿Alkole büyük zam 
﻿Alkole büyük zam 
﻿Uğur Dündar olayın perde arkasını açıkladı. Mehmet Şimşek, Kılıçdaroğlu'nun seçim videosunu önce beğenip sonra geri çekti
6
﻿Uğur Dündar olayın perde arkasını açıkladı. Mehmet Şimşek, Kılıçdaroğlu'nun seçim videosunu önce beğenip sonra geri çekti
﻿Uğur Dündar olayın perde arkasını açıkladı. Mehmet Şimşek, Kılıçdaroğlu'nun seçim videosunu önce beğenip sonra geri çekti
﻿Kılıçdaroğlu’ndan seccade özrü
7
﻿Kılıçdaroğlu’ndan seccade özrü
﻿Kılıçdaroğlu’ndan seccade özrü
﻿Napoli mi Milan mı? İtalya'da dev maç
﻿Napoli mi Milan mı? İtalya'da dev maç
﻿Napoli mi Milan mı? İtalya'da dev maç
﻿Okan Buruk'tan Dries Mertens açıklaması
﻿Okan Buruk'tan Dries Mertens açıklaması
﻿Okan Buruk'tan Dries Mertens açıklaması
﻿4 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿4 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿4 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿Hollanda'da depozito dönemi başlıyor
﻿Hollanda'da depozito dönemi başlıyor
﻿Hollanda'da depozito dönemi başlıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.