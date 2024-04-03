1 oy farkla seçimi kazanan muhtarın iki farklı sandıkta oy kullandığı ortaya çıktı

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Çeşneli Mahallesi’nde muhtarlık için 3 aday yarıştı.

Sandıklardan çıkan oyların 128’ini alan Cavit Kaya, ipi göğüsleyen isim oldu.

Diğer adaylardan Ali Avcı 127, Mehmet Akbulut ise 116 oy aldı.

İlçe Seçim Kurulu’na sonuçların teslim edilmesi sonrası, seçimi bir oyla kaybeden Avcı, Kaya’nın iki ayrı sandıkta oy kullandığını ve bunun tutanakla kayıt altına alındığını öne sürerek seçim sonuçlarına itiraz etti.

Değerlendirme sonucu İlçe Seçim Kurulu itirazı yerinde bularak seçimin iptal edilmesine karar verdi.

Muhtarlık seçimi, 2 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak.