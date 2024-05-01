Kriptoda ikinci çeyreğin odağı Ethereum ETF

Nisan ayı, kripto para ekosisteminin 2023'ün ortalarından bu yana konuştuğu kripto para varlığı tabanlı spot borsa yatırım fonları (ETF) açısından da hareketli geçti. Hong Kong menkul kıymet otoritesi ülkeyi kripto varlıklar açısından yeni bir merkeze dönüştürme yolunda önemli bir adım atarak spot Ethereum ve Bitcoin ETF'lerini onayladı. 30 Nisan'da işlem görmeye başlayan Hong Kong ETF’lerinin piyasalardaki pozitif etkisi, Ethereum’a yönelik tartışmalar ve ABD’deki erteleme beklentileriyle gölgelendi. Küresel kripto para borsası Gate.io’nun Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, ETF tartışmalarına dair son gelişmeleri değerlendirdi.

HONG KONG BİTCOİN VE ETHEREUM ETF’LERİNE 1 MİLYAR DOLAR GİRİŞ BEKLENİYOR

Bloomberg Intelligence analistlerine göre, Ocak 2023'te onaylanan ABD spot Bitcoin ETF’leri, bugüne dek 12,4 milyar dolar pozitif net giriş gördü. Yaklaşık üç ay sonra Hong Kong’dan gelen olumlu haber de spot ETF’lerin kriptodaki etkilerine yönelik beklentileri artırdı. “Tahminler, Hong Kong’da onay alan ve 30 Nisan’da işlem görmeye başlayan hem Bitcoin hem de Ethereum tabanlı spot ETF’lerin bir yılda 1 milyar dolarlık net giriş göreceğine işaret ediyor” diyen Kafkas Sönmez,

“Elbette bu, ABD’deki ETF’lere göre oldukça kısıtlı ve sönük kalıyor. Yine de bu rakam, Hong Kong’un 50 milyar dolarlık ETF pazarı büyüklüğünün yaklaşık %2’sine karşılık geliyor. Çin anakarasındaki yatırımcıların bu varlıklara yatırım yapamayacak olması bir diğer olumsuz durum. Zira Çin’deki yatırımcılar da Hong Kong spot BTC ve ETH ETF’lerine yatırım yapabilseydi, 25 milyar dolarlık bir potansiyel daha oluşacaktı” ifadelerini kullandı.

EMTİA VE MENKUL KIYMET TARTIŞMALARI BÜYÜYOR

Kriptoda 2023 boyunca ve 2024’ün ilk çeyreğinde ekosistemin ortak temasının Bitcoin ETF'leri ve Bitcoin yarılanması olduğunu hatırlatan Kafkas Sönmez, “Her iki gelişme de sona erince piyasalar ve katılımcılar Ethereum’a odaklandı. Burada temelde, birbiriyle ilişkili iki tartışma var. Bunlardan ilki ve daha önemlisi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC’nin Ethereum’a yönelik tavrı. Geçtiğimiz günlerde MetaMask cüzdanın geliştiricisi Consensys, Ethereum’un, SEC’nin sınıflandırmaya çalıştığı üzere bir menkul kıymet değil, emtia olduğunu öne sürerek otoriteye dava açtı. SEC’nin tavrını bir yetki ihlali ve ‘yasa dışı güç gaspı’ olarak tanımlıyor. SEC, tıpkı Ripple’da olduğu gibi, Ethereum’u menkul kıymet olarak tanımlayarak Ethereum’u düzenlemek istiyor ve Ethereum Vakfı’nı köşeye sıkıştırıyor. Tüm bu tartışmaların gölgesinde, bir de Ethereum ETF başvurularının son durumu konuşuluyor” diye konuştu.

“KÖTÜ NİYETLİ YAKLAŞIMLAR İNOVASYONUN ÖNÜNÜ TIKAR”

SEC’nin masasında, Ethereum’un da tıpkı Bitcoin gibi borsa yatırım fonlarına zemin oluşturmasını öneren başvuruların beklediğini hatırlatan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Geçtiğimiz günlerde ünlü bankalardan Standard Chartered bu konudaki duruşunu değiştirdi ve SEC’nin başvuru onaylarını mayısta vermeyeceğini söyledi. Reuters da sektör yetkililerine dayandırdığı haberinde, mayıs sonlarına doğru gelmesi beklenen kararın ret olacağını öne sürdü. SEC Başkanı Gary Gensler’in kripto ekosistemiyle bitmek bilmeyen bir hesaplaşması var. Ancak bunun kökeni de Demokratlar içinde de yer alan kripto karşıtı temsilciler. ABD’de seçim yılı olması, otoritelerin yaklaşımını değiştiriyor. Karar vericilerin, regülatörlerin, kötü niyetli yaklaşımların inovasyonunun önünü tıkayacağını değerlendirmesi gerekiyor.”