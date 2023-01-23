﻿1 polisin şehit olduğu 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Kantar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FPH 196 araç, ana yolda bulunan bariyerler biçip içerisinde 2 polisin bulunduğu 46 AFF 530 plakalı otomobilin tavanını biçerek ardından 27 AHF 226 plakalı ticari araca çarparak durdu. Kazada, 1 polis şehit oldu, 1’i polis 5 kişi yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde polis Kemal Güleç’in hayatını kaybettiğini belirlerken, 1’i polis 5 yaralı kentteki hastanelere sevk edildi.

Feci kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.