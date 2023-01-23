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1 polisin şehit olduğu 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 polis şehit oldu, 5 kişi yaralandı. Kazanı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 20:49
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1 polisin şehit olduğu 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

1 polisin şehit olduğu 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Kantar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FPH 196 araç, ana yolda bulunan bariyerler biçip içerisinde 2 polisin bulunduğu 46 AFF 530 plakalı otomobilin tavanını biçerek ardından 27 AHF 226 plakalı ticari araca çarparak durdu. Kazada, 1 polis şehit oldu, 1’i polis 5 kişi yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde polis Kemal Güleç’in hayatını kaybettiğini belirlerken, 1’i polis 5 yaralı kentteki hastanelere sevk edildi.
Feci kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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