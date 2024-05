Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın son pozları olay oldu. Çift aşka geldi

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında evlilik yolunda ilk adımlarını attı.

Sosyal medyada sıkça gündeme gelen çiftten Kobal, romantik anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

2016 yılında dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, 2020'de ilk bebekleri Lalin'i, 2022'de ise ikinci kızları Leyla'yı dünyaya getirdi.

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, ara sıra ailelerinin mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmakta.

Sinem Kobal, Instagram hesabından eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çekilmiş sevgi dolu fotoğraflarını paylaştı.

Eşine olan sevgisini öpücüklerle gösteren ünlü oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

ÇİFTİN KIZININ SPORDAKİ GÖRÜNTÜLERİ OLAY OMUŞTU!

Sinem Kobal, mutlu evliliğini Kenan İmirzalıoğlu ile sürdürürken, büyük kızları Lalin ile keyifli anlarını sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

Kobal, Lalin ile birlikte spor yaparken çekilmiş bir fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü ve kısa sürede popüler hale gelmişti.

Lalin'in ne kadar büyüdüğüne dair yorumlar yapılmıştı.

İHANET İDDİALARINA FOTOĞRAFLI YALANLAMA GELMİŞTİ

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, sosyal medyada dolaşan ihanet söylentilerine katıldıkları bir etkinlikte çektirdikleri fotoğrafla cevap vermişlerdi.

Çift, bu fotoğraflarla iddiaların asılsız olduğunu ve aralarındaki bağın güçlü olduğunu göstermiş olmuşlardı.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu (doğum 18 Haziran 1974, Balâ, Ankara), Türk aktör, sunucu ve eski modeldir.

İmirzalıoğlu, Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde doğdu. Babası Mustafa, annesi ise Yıldız'dır. 12 yaşına kadar köyde yaşayan İmirzalıoğlu, aslen Türkmen kökenlidir.

Soy ağacı Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı Aşireti'ne dayanır. Orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde yükseköğrenim gördü.

Ailesi, Osmanlı Devleti döneminde Balâ ve Üçem köylerini kuran ve önemli tarihi figürlerle temasları olan bir ailedir. 1997 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra, Best Model of The World yarışmasını kazanarak uluslararası alanda tanındı.

"Deli Yürek" dizisindeki Yusuf Miroğlu karakteriyle üne kavuştu ve birçok dizi ve filmde başrol oynadı.

SİNEM KOBAL KİMDİR?

Sinem Kobal (doğum 14 Ağustos 1987, İstanbul), Türk oyuncudur. Kobal, küçük yaşlardan itibaren sanata olan ilgisiyle dikkat çekti ve bale eğitimi aldı.

İstek Vakfı Özel Acıbadem Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim aldı.

Oyunculuk kariyerine "Dadı" dizisiyle başladı ve "Selena" dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Kobal, birçok televizyon dizisi ve sinema filminde rol aldı ve 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. Oyunculuk başarıları ve özel hayatındaki mutlulukla dikkat çeken bir isimdir.