1 saat polislerden kaçtı, yakalanınca “Devlete saygımız sonsuz” dedi

Kaynak: İHA
1 saat polislerden kaçtı, yakalanınca “Devlete saygımız sonsuz” dedi
Aksaray’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak tüm emniyeti peşine takan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, 1 saat süren kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalandı. Sürücünün, “Devlete saygımız sonsuz” diyen arkadaşı ise “Ben terörist değilim” diye tepki gösterdi.

Aksaray’da emniyet ekipleri bir hafif ticari araca şüphe üzerine ‘dur’ ihtarında bulundu. O sırada fren yerine gaza basan sürücü ise hızla olay yerinden kaçmaya başladı.

Tehlikeli araç kullanarak polisin defalarca yaptığı ‘dur’ çağrılarına kulak asmayan sürücü, kendisini takip eden polisleri bir ara atlatmayı başardı. Bu sırada bir sokakta duran sürücü aracın plakalarını da söktü.

aw157620-03.jpg

Ancak bir süre sonra aynı aracı seyir halindeyken tekrar gören polis ekipleri, sürücüye yeniden ‘dur’ ihtarında bulundu. Bu ihtara da uymayan şüpheli şahıs ile polis arasında ikinci kez kovalamaca başladı.

KAZA YAPINCA ENSEYİ ELE VERDİ

Aşırı hız yaparak hem kendi canını hem de diğer insanların canını hiçe sayan şüpheli, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki kamyonete çarptı.

aw157620-02.jpg

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü Oğuz G. ile araçta yolcu konumunda bulunan Muhammet Ö. ve eşi Hediye Ö. gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yapılan alkol kontrolünde sürücünün ehliyetsiz ve 1.11 promil alkollü olduğu belirlendi.

aw157620-11.jpg

KENDİNİ “BEN TERÖRİST MİYİM?” DİYEREK SAVUNMAYA ÇALIŞTI

O anlarda alkollü sürücünün arkadaşı Muhammet Ö. ise polis memurlarına ve gazetecilere tepki gösterdi.

1 saatlik kovalamaca sonucu meydana gelen kazanın ardından yakalanan Muhammet Ö., “Devlete saygımız sonsuz” ve “Ben terörist miyim?” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

aw157620-10.jpg

CEZA KESİLDİ

Sürücü Oğuz G.’ye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 250 TL olmak üzere toplam 8 bin 689 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca aracın ruhsat sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 5 bin 679 TL para cezası kesildi.

Kazaya karışan otomobil ise trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

aw157620-01.jpg

aw157620-04.jpg

aw157620-05.jpg

aw157620-06.jpg

aw157620-08.jpg

aw157620-09.jpg

aw157620-12.jpg

Son Haberler
Son Dakika... Deprem oldu Gündem
Son Dakika... Deprem oldu
Havuç suyunun az bilinen yararları Sağlık
Havuç suyunun az bilinen yararları
Ihlamur hayatı nasıl güzelleştirir Şifalı Bitkiler
Ihlamur hayatı nasıl güzelleştirir
Galatasaray Çaykur Rizespor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar Spor
Galatasaray Çaykur Rizespor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Hafriyat kamyonu otomobili ezdi Gündem
Hafriyat kamyonu otomobili ezdi
Hodan otu ne işe yarar nasıl kullanılmalı Şifalı Bitkiler
Hodan otu ne işe yarar nasıl kullanılmalı
Emekli için ekstra indirim var! Konut kredisinde büyük kampanya… Taksitler 971 liradan başlıyor, işte tüm detaylar Ekonomi
Emekli için ekstra indirim var! Konut kredisinde büyük kampanya… Taksitler 971 liradan başlıyor, işte tüm detaylar