1 saat polislerden kaçtı, yakalanınca “Devlete saygımız sonsuz” dedi

Aksaray’da emniyet ekipleri bir hafif ticari araca şüphe üzerine ‘dur’ ihtarında bulundu. O sırada fren yerine gaza basan sürücü ise hızla olay yerinden kaçmaya başladı.

Tehlikeli araç kullanarak polisin defalarca yaptığı ‘dur’ çağrılarına kulak asmayan sürücü, kendisini takip eden polisleri bir ara atlatmayı başardı. Bu sırada bir sokakta duran sürücü aracın plakalarını da söktü.

Ancak bir süre sonra aynı aracı seyir halindeyken tekrar gören polis ekipleri, sürücüye yeniden ‘dur’ ihtarında bulundu. Bu ihtara da uymayan şüpheli şahıs ile polis arasında ikinci kez kovalamaca başladı.

KAZA YAPINCA ENSEYİ ELE VERDİ

Aşırı hız yaparak hem kendi canını hem de diğer insanların canını hiçe sayan şüpheli, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki kamyonete çarptı.

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü Oğuz G. ile araçta yolcu konumunda bulunan Muhammet Ö. ve eşi Hediye Ö. gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yapılan alkol kontrolünde sürücünün ehliyetsiz ve 1.11 promil alkollü olduğu belirlendi.

KENDİNİ “BEN TERÖRİST MİYİM?” DİYEREK SAVUNMAYA ÇALIŞTI

O anlarda alkollü sürücünün arkadaşı Muhammet Ö. ise polis memurlarına ve gazetecilere tepki gösterdi.

1 saatlik kovalamaca sonucu meydana gelen kazanın ardından yakalanan Muhammet Ö., “Devlete saygımız sonsuz” ve “Ben terörist miyim?” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

CEZA KESİLDİ

Sürücü Oğuz G.’ye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 250 TL olmak üzere toplam 8 bin 689 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca aracın ruhsat sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 5 bin 679 TL para cezası kesildi.

Kazaya karışan otomobil ise trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.