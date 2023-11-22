1 saatte tüm şişkinliği alan yöntem ortaya çıktı. Bardak bardak içince sindirimi coşturuyor. Vücudu iğne ipliğe çeviriyor

Fazla kilolarınız sizi rahatsız ediyorsa ve uzun süren diyetlere katlanmak istemiyorsanız endişelenmeyin.

Gün boyunca vücudunuzun gereksinimi olan kaloriyi karşılayarak ve düzenli olarak egzersiz yaparak kilo verebilirsiniz. Hayatınızda yapacağınız küçük değişimler ile yağ yakmanızı kolaylaştırabilirsiniz.

Sağlıklı kilo vermek için her gün doğru beslenmeye, yürüyüşe ve bol suya özen göstermeniz gerekiyor. Ayrıca her gün 1 fincan Türk kahvesi ya da bitki çayı içmek de yağ yakmanızı hızlandırabilir. Kilo vermenin en sağlıklı yollarını ayrıntılı anlatıldı.

Kilo vermek için uzun diyetler yapmak zorunda değilsiniz. Sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirebilirsiniz. Dengeli beslenmek ve düzenli yürüyüş yapmak sağlıklı kilo vermenize katkı sağlıyor.

Bunun için günlük alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Her gün düzenli olarak uygulayacağınız yöntemler ile zayıflayabilirsiniz.

DENGELİ BESLENİN

Kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız sağlıklı beslenmeye önem verin. Bol lifli ve proteinli gıdaları beslenme listenize ekleyin. Lifli meyve ve sebzeler metabolizmanızı canlandırarak yağ yakmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca her gün vücudunuzun gereksinimi olan kaloriyi de almaya dikkat edin.

Öğünleri atlamadan dengeli bir şekilde beslendiğinizde zayıflamanız daha kolay oluyor. Çoğu zaman zayıflamak isteyenler kendilerini uzun süre aç tutan beslenme programlarını deniyor. Ancak uzun süre aç kalmak metabolizma hızınızı düşürüyor ve kilo vermek aksine zorlaşıyor.

YÜRÜYÜŞ YAPIN

Yürüyüş yapmak hem bedensel hem de zihinsel açıdan daha iyi hissetmenize neden olur. Metabolizmanızı ve vücudunuzu aktif tutar böylece kilo verme sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz. Çünkü yürüyüş yapmak metabolizmayı hızlandırdığı için yağ yakmanıza da katkı sağlıyor.

Yürürken eklem ve kaslarınız hareketli olacağından çeşitli bölgelerdeki ağrılarınız da azalır. Bu yüzden hem zayıflamanız için hem de sağlıklı yaşam için her gün 1 saat yürüyüş yapmanız tavsiye edilir.

Doğru teknikle yaptığınız yürüyüşler ile sıkı bir vücuda kavuşabilirsiniz Önce yavaş sonra hızlı bir şekilde yürüyüş yapmaya çalışın. Zorlayıcı ve uzun adımlar atmaktan kaçının. Bacak kaslarınız rahat olmalı, dizler gergin olmamalıdır.

Kollar 90 derece vücuda yakın olarak hareket ettirilmelidir Yürüyüş yaparken mümkün olduğunca rahat kıyafetler giyin.

HER GÜN 1 FİNCAN TÜRK KAHVESİ YA DA BİTKİ ÇAYI

Türk kahvesi ve bitki çayları metabolizmayı hızlandırarak yağ yakmanıza destek oluyor.

Sindirim sistemini düzenleyerek vücutta birikmiş ödem ve toksin gibi zararlı maddelerin atılmasını sağlıyor. Her gün içtiğiniz 1 fincan Türk kahvesi ya da bitki çayı zayıflama süreçlerine katkı sağlıyor. Kilo vermek için Türk kahvesinin ya da bitki çayının şekersiz olarak içilmesi öneriliyor.

SU İÇMEK TOKSİNLERDEN TEMİZLİYOR

Su içmek hem sağlık için çok yararlıdır hem de zayıflama süreçlerine katkı sağlar. Su içerek metabolizmanızın hızlı çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. Hızlanan metabolizma yağların vücutta daha rahat parçalanmasına yardımcı olur. Su içmek ayrıca bağırsakları çalıştırır. Kabızlık sorununu giderir. Vücuttaki ödem ve toksin gibi zararlı maddelerin daha rahat atılmasına yardımcı olur. Kilo vermek istiyorsanız her gün 2 litre su içmeyi alışkanlık haline getirmeniz gerekir.

HER GÜN KEFİR TÜKETİN

Kefir, bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Kefir içerek kabızlık sorununu çözebilirsiniz. Böylece vücudunuzdaki şişkinliği giderirsiniz. Kefir ayrıca vücutta birikmiş ödem ve toksinleri de atmanıza yardımcı olur. Metabolizmayı canlandırdığı için yağ yakmanıza destek olur. Her gün kefir içerek sağlıklı bir şekilde zayıflayabilirsiniz.