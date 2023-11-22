Kilo verirken sürekli motivede kalmanın 8 yolu ortaya çıktı

Kilo verme hedefime ulaşacağım! Diye kendinize söz verdiniz. Beslenmenizin yanında motivasyonunuzu da yüksek tutmak, başarınızın anahtarı olmalı! Sağlıklı ve dengeli bir beslenme planına uyarak kilo vermek, bazen çok zor olabiliyor. Yaşamınızdaki veya işinizdeki bazı durumlar, planlarınızı bozabiliyor ve sizi hedefinizden uzaklaştırabiliyor. Kilo verirken motivasyonunuzu nasıl bulacağınız, nasıl koruyacağınız ve nasıl devam ettireceğiniz kolay bir şey değil. Motivasyonunuzu bulmak da her zaman basit olmayabiliyor. Motivasyonunuzu bulduğunuzda, hedefleriniz ve hayalleriniz daha çok ön plana çıktığında, motivasyonunuzu korumak daha faydalı olabiliyor. Kilo verirken motivasyonunuz, beslenme düzeniniz kadar önemli bir rol oynuyor. Beslenme alışkanlıklarınıza ek olarak, uygulamanız ve hatırlamanız gereken bazı noktaları sizin için derledik…

KİLO VERMEYİ NEDEN İSTİYORSUNUZ?

Kilo vermek, hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü bunu hem kendim, hem de sağlığım, mutluluğum ve sevdiklerim için yapıyorum. Kilo vermek istediğim nedenleri bir deftere not ettim ve bunları her gün gözden geçiriyorum. Bu şekilde, kilo verme hedeflerime ulaşmak için kendimi sürekli motive ediyorum ve kararlılığımı koruyorum. Bu yöntemin işe yaradığını, psikolojik araştırmalar da destekliyor. Mesela, bir araştırmada, kilo verme nedenlerini yazıp bunları sık sık okuyanların, bunu yapmayanlara göre daha çok kilo verdiği ve kilolarını koruduğu ortaya çıkmış.

SEBEPLERİNİZ YETERİ KADAR GERÇEKÇİ Mİ?

Hızlı ve kolay kilo vermenin mümkün olduğunu iddia eden pek çok diyet ve diyet ürünü var. Fakat gerçekçi olmayan hedefler koymak, bir süre sonra hayal kırıklığına uğramanıza ve vazgeçmenize sebep olabilir. Bunun yerine, ulaşabileceğiniz hedefler koymak ve bunları başarmak, size başarılı olduğunuzu hissettirir. Ayrıca, kendi koydukları kilo verme hedeflerine ulaşanlar, kilolarını uzun süre koruma şansı daha fazla.

SÜRECE ODAKLANARAK GÜVEN VERİYOR MUSUNUZ?

Kilo vermeye çalışan birçok insan yalnızca sonuç odaklı hedeflerini veya sonunda elde etmek istedikleri hedefleri tanımlıyor. Fakat sadece sonuç odaklı hedeflere odaklanmak motivasyonunuzu zedeleyebilir. Hedefe odaklanmak sizi bunaltabilir. Bunun yerine süreç odaklı hedeflerini veya istediğiniz sonuca varmak için hangi adımları atacağınızı belirlemelisiniz. Bir kilo verme programına dâhil olan 126 obez kadınla ilgili yapılan bir çalışma, süreç odaklı olanların yalnızca kilo verme sonuçlarına odaklananlara göre, kilo verme şanslarının daha yüksek olduğunu ve diyetlerine uyma şanslarının daha fazla olduğunu ortaya koydu. Güçlü hedefler oluşturmak için birkaç akıllı hedef seçebilirsiniz!

UYGUN BİR PLANI YAŞAM TARZINIZA GÖRE YAPIYOR MUSUNUZ?

Kilo vermek için kendinize uzun süre uygulayabileceğiniz bir plan belirleyin. Çok sayıda diyet seçeneği var ama hepsinin ortak noktası kalori kısıtlaması. Kalori azaltmak kilo kaybına neden olur ama çok sert ve katı diyetler yapmak ileride daha fazla kilo almanıza sebep olabilir. Bu yüzden bazı yiyecekleri tamamen hayatınızdan çıkaran sert diyetlerden uzak durun. Araştırmalar, “her şey ya da hiçbir şey” mantığıyla hareket edenlerin kilo vermekte zorlandığını gösteriyor. Bunun yerine kendinize uygun bir plan hazırlamayı deneyin. Aşağıdaki beslenme davranışları kilo vermenize kesinlikle katkı sağlar! Kalori tüketimini azaltmak. Porsiyon büyüklüklerini küçültmek Atıştırmalık yemeği azaltmak Kızartma ve tatlı tüketimini azaltmak.

BAŞLARSANIZ SAĞLIKLI KİLO VERMEYE NE OLUR?

Kan şekeri kontrolünü iyileştirileceğiniz bildirildi. Kalp hastalığı riskini azaltacağının altı çizildi.

Kolesterol seviyelerini dengeleyeceğinizin altı çizildi.

Kanser risklerini ortadan kaldırırsınız. Eklem ağrısını azaltırsınız.

YARDIM ALIRKEN PROFESYONELLİKTEN ÇEKİNMEYİN

Kilo vermek için uğraşırken, size destek olacak bir uzmanla görüşmekten kaçınmayın. Bilgili ve becerikli insanlar daha çok kilo kaybedebilir. Bu, size sağlıklı beslenme yollarını öğretecek bir diyetisyen veya etkili egzersiz yöntemlerini gösterecek bir kişisel antrenör bulmanız gerektiği anlamına gelebilir. Birçok insan, bir uzmanla çalışmanın kendilerine verdiği sorumluluk duygusunu sever. Eğer motivasyonunuzu korumakta zorlanıyorsanız, insanların amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olan motivasyonel görüşme tekniğinde uzmanlaşmış bir psikolog veya diyetisyen arayışına girebilirsiniz.

SAĞLIKLI ŞEYLERE YETERİ KADAR YER VERİYOR MUSUNUZ?

Evinizi yeni sizi yansıtacak şekilde düzenleyin. Buzdolabını şeffaf kaplarda sağlıklı, hazır yiyeceklerle doldurun. Tezgahlarda güzel kaselerde meyve sunun ve ön kapının hemen yanında spor ayakkabılarınızı sergilemek için br ayakkabı rafı alın. Çevrenizi kilo kaybınızı ve sağlıklı yaşam tarzı niyetlerinizi yansıtacak şekilde ayarlamak, hedefe giden yolda kalmayı çok daha kolay hale getirebilir.

MÜKEMMELİYETÇİLİĞİN BASKISINI HİSSEDİYOR MUSUNUZ?

Kilo vermek için mükemmel olmanıza gerek yok. "Ya hep ya hiç" yaklaşımınız varsa, hedeflerinize ulaşma olasılığınız düşük olabilir. Çok kısıtlayıcı olduğunuzda kendinizi "Öğle yemeğinde hamburger ve patates kızartması yedim, akşam pizza da yiyebilirim" derken bulabilirsiniz. Bunun yerine "Öğle yemeğini çok yedim, bu yüzden daha sağlıklı bir akşam yemeği yemeyi hedeflemeliyim" demeye çalışın. Bir hata yaptığınızda kendinizi hirpalamaktan kaçının. Kendi kendini baltalayan düşünceler sadece motivasyonunuzu engeller. Kendinizi affedin. Bir hatanın ilerlemenizi mahvetmeyeceğini unutmayın.

KENDİNİZLE YÜZLEŞİYOR MUSUNUZ?

Kendini izleme, kilo verme motivasyonu ve başarısı için çok önemli. Araştırmalar, yiyecek alımını takip eden kişilerin kilo verme ve kilo kaybını sürdürme olasılıklarının daha yüksek olduğunu buluyor. Ancak bir yemek günlüğünü doğru bir şekilde tutmak için yediğiniz her şeyi yazmalısınız. Buna yemekler, atıştırmalıklar ve iş arkadaşınızın masasından yediğiniz şeker dahil. Yani bir noktada dürüst olmalısınız... Duygularınızı yemek günlüğünüze de kaydedebilirsiniz. Bu aşırı yeme için belirli tetikleyicileri belirlemenize ve başa çıkmanın daha sağlıklı yollarını bulmanıza yardımcı olabilir. Bu günlüğü kağıda yazabilir veya bir web sitesi ya da uygulama kullanabilirsiniz.