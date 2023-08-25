1 saatten fazla maruz kalırsa zehirlenebilirsiniz. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Editör: Erkavim Yıldırım

Gıda zehirlenmeleri sadece dışarıda bilmediğimiz ortamlarda hazırlanan yemeklerden dolayı değil, evde pişirdiğimiz gıdalarda da yanlış saklama ve tüketim alışkanlıklarından dolayı sık sık yaşanan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor.

Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, hem sıcak havalardan hem de şuursuzca tüketilen gıdalardan dolayı yaşanan zehirlenmeler hakkında uyarılarda bulundu.

Şerefhanoğlu, “Oda ısısına 1 saatten fazla maruz kalan yemekler de gıda zehirlenmesine yol açıyor. O yüzden yemekler tek öğün olacak şekilde pişirilmeli” sözlerini kullandı.

Özellikle tek öğünden fazla pişirilen yemeklerin sonrasında tüketilirken dikkat edilmesi noktasında Enfeksiyon Hastalıkları Biriminden Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, “Gıda zehirlenmesinin önüne geçmek için en ideal yöntem, yemekleri tek öğünde bitirebilecek kadar pişirmek. Fakat geriye yemek kaldıysa da onu da oda sıcaklığında 1 saatten fazla bırakmamalıyız” sözlerini kullandı.

ZEHİRLENME NEDİR?

Zehirlenme, çeşitli ilaç, kimyasal, zehir ya da gazları yutma, soluma, dokunma ya da enjekte etme nedeniyle yaralanma olarak tanımlanır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bulantı ve kusma

Karın ağrısı ve ishal

Nefes almada güçlük

Baş ağrısı ve baş dönmesi

Halsizlik

Baygınlık hissi

Ateş ve titreme

Nöbet geçirme

Ağız ve dudak çevresinde yanık veya kızarıklık

Ağızdan salya akması