ATV'den seyircileri kızdıran final kararı! Kanalın en çok izlenen dizisi apar topar bitiyor

Dün birçok haber sitesinde ''Ben Bu Cihan'a Sığmazam'' adlı dizinin final yapacağına dair haberler yayımlanmıştı. O haberlerin doğru olup olmadığı ortaya çıktı. ATV kaynaklarından edinilen bilgiye göre ''Ben Bu Cihan'a Sığmazam'' dizisi resmen final yapıyor.

Televizyon dünyasında son dönemde sıkça karşılaştığımız bir durum olan dizi kıyımı, yine sektörü sallamaya devam ediyor. Son olarak, Oktay Kaynarca'nın başrol oyuncusu olduğu ''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'' dizisinin yerine başlayan ''Ben Bu Cihan'a Sığmazam'' adlı TV dizisi için final kararı alındı. Bu karar, ATV yönetimi tarafından alındı ve seyirciler arasında büyük bir tartışma yarattı.

Dizinin final kararı alınmasının ardında yatan sebepler hakkında net bir bilgi verilmezken, izleyicilerin tepkisi oldukça büyük oldu. Uzun süredir takip ettikleri bir dizinin final yapması, pek çok izleyiciyi üzdü ve sosyal medyada da bu konu gündemde kalmaya devam etti.

REYTİNGLERİ İYİ GİDİYORDU

Oktay Kaynarca; Ebru Özkan; Burak Çelik gibi isimlerin başrol kadrosunda yer aldığı ''Ben Bu Cihan'a Sığmazam'' dizisi kanalın en çok izlenen dizileri arasında yer alıyordu.

BEN BU CİHAN'A SIĞMAZAM KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde Vahide Perçim, Yeşim Salkım, Ercan Kesal, Yusuf Çim ve Cem Bender gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi 30 Mayıs'ta yayınlanacak olan 71. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş ve Mustafa Üstündağ'ın başrol olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ise 68. bölümüyle final yapacak.

Oktay Kaynarca’ya kötü haber! Dizisi için karar verildi