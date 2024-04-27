Muş semalarında insanı andıran bir cisim görüntülendi

Kaynak: İHA
Muş semalarında insanı andıran bir cisim görüntülendi
Dün akşam saatlerinde Muş semalarında insan şeklini andıran bir cisim görüntülendi. Koyun otlatırken o anları kameraya alan çoban Murat Koç, "Cismi görür görmez biraz heyecanlandım. İnsanlar da görsün bilsin diye videoya çektim. Bu cismin araştırılmasını istiyorum” dedi.

Muş'un Varto ilçesi Küçüktepe köyü semalarında akşam saatlerinde tanımlanamayan bir cisim gözlendi. Koyun otlatan bir çobanın cep telefonuyla kaydettiği cisim, uçan bir insanı andırıyordu. Cismin doğası hakkında net bir bilgi olmamasına rağmen, gökyüzündeki belirgin görüntü izleyenleri şaşırttı.

Cismin hareket halinde olduğunu ve insan şeklini andırdığını belirten çoban Murat Koç, "Akşam saat 17.00 civarında hayvanlarımı otlatırken aniden havada bir cisim fark ettim. Siyah bir insan şeklinde olan bu cisim beni heyecanlandırdı. Hemen videoya çekerek insanlarla paylaşmak istedim. Cismi yaklaşık bir dakika boyunca takip edebildim. Bu cismin ne olduğunu anlamak için araştırılmasını istiyorum." dedi.

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