10 araca birden vurdu, hasarın değeri dudak uçuklattı! Çarpışan otomobil gibi kamyon

Kaynak: İHA
10 araca birden vurdu, hasarın değeri dudak uçuklattı! Çarpışan otomobil gibi kamyon
Şişil'de bir kamyon, girdiği dar sokaklarda yaklaşık 10 araca çarptı ve aydınlatma direğini devirdi. Sürücünün çarptığı araçlarda yaklaşık 1 milyon TL hasar tespit edildi.

İstanbul'un Şişli ilçesi Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde geçen cuma günü saat 05.40 sıralarında bir kamyon ara sokaklarda arabalara vurdu.

Edinilen bilgiye göre, otomobillerin bile geçmekte zorlandığı dar sokaklarda dolaşmaya başlayan kamyon bir sokaktan yokuş aşağıya indiği esnada yaklaşık 10 araca çarparak hasar verdi. Yol kenarındaki aydınlatma direğini de deviren kamyonun görüntüleri kameralara saniye saniye yansıdı.

TAM 1 MİLYON TL'LİK HASAR OLUŞTU

Araç sahipleri durumu, sabah işlerine gitmek için araçlarına yöneldiklerinde fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, ekipler olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Toplam 10 araçta 1 milyon liraya yakın hasar olduğu anlaşılırken, kamyonun plakasız tespit edildiği sürücünün halen kayıp olduğu öğrenildi.

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