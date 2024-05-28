10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 yaralı

Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde meydana gelen olayda, kamyon sürücüsü Adem Güllü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önünde seyir halinde olan bir başka kamyona çarptı. Öndeki kamyon sürücüsü de çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybedince, toplamda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Gerçekleşen kazada, kamyonun sürücüsü Adem Güllü ve diğer kamyonun sürücüsü Harun Yalnız yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının sonrasında trafik normale dönerken, Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışma başlattığı iletildi.

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