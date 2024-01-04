10 bin adım atmaya zamanı olmayanlara müjde. Dört mucize seçenek ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erkavim Yıldırım
10 bin adım atmaya zamanı olmayanlara müjde. Dört mucize seçenek ortaya çıktı
10 bin adım atmaya zamanı olmayanlara müjde dedirtecek dört mucize seçeneğin ortaya çıkması dikkat çekti.

Sağlıklı olmak için günde 10 bin adım atmak uzmanlarca tavsiye edilen bir amaç olduğu biliniyor. Fakat bu amaca erişmek için her gün yaklaşık iki saat yürümeniz lazım ve bunun için vakti olmayan çok kişi olduğu bilinen bir gerçek.

10 bin adım, günde beş kilometre demektir ve sağlık için en iyi aktivite olduğu bildirildi.

Araştırmalar, bu kadar yürümenin, kilo vermekten kalp hastalığı ve bunama gibi hastalıklara yakalanma riskini düşürmeye kadar pek çok faydası olduğunu göstermesiyle dikkat çekti.

Örnek olarak 2023'te yayımlanan bir meta-analiz, günde sadece 22 dakika egzersiz yapanların, hiç egzersiz yapmayanlara göre yüzde 40 daha az ölme riski taşıdığını bulunması gündem oldu.

10 bin adıma ulaşmanın başka yolların olması umutlandırdı.

Bunların arasında şunların olduğu bildirildi:

Merdiven çıkmak, yarım saatten daha az egzersiz yapmak, günde 5 bin ile 7 bin arası adım tempolu yürümek veya ayakta durarak çalışmak.

Bu yöntemler, 10 bin adımla benzer sağlık avantajları sunabileceğinin altı çizildi.

Örnek olarak İngiltere’de yapılan bir araştırmada, günde beş kat merdiven çıkanların, neredeyse yüzde 20 daha az kalp hastalığına yakalanma riski olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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