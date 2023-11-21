10 bin polis ve memur alınacak. Resmi Gazete'de yayımlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 bin 102 personel alımı gerçekleştirilecek. EGM personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
10 bin polis ve memur alınacak. Resmi Gazete'de yayımlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik kontenjan ayrıldı.

Taşra teşkilatı için ise 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet, yine 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı için 1 adet, 3 ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı.

Merkez teşkilatta görevlendirilmek üzere 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü ataması yapılacak.

EGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlan EGM polis ve memur alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırılmaya başlandı. Fakat henüz EGM personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

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