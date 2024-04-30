Avrupa Birliği TikTok'u yasaklamayı gündemine aldı

Von der Leyen, AB'nin çalışanlarına iş telefonlarına TikTok yüklemeyi yasaklayan dünyadaki ilk kuruluş olduğunu belirttikten sonra bu adımın, TikTok'un veri gizliliği ve güvenliği konularında artan endişeler nedeniyle atıldığını vurguladı.

Avrupa Birliği ülkelerinde geçen hafta TikTok kullanıcı ödül programının askıya alınmasında da Avrupa Komisyonu'nun uygulamaya yönelik uyarılarının etkili olduğu olduğu biliniyor. Von der Leyen, TikTok'un genç kullanıcıları hedef aldığının altını çizerek veri gizliliği konusunda ailelerin daha hassas olmaya çağırdı. AB'nin bu konuda daha sıkı önlemler alabileceğini de sözlerine ekleyen Leyen, TikTok'un faaliyetlerini daha yakından denetleyeceklerini söyledi.

TikTok yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise veri gizliliği ve güvenlik konularında hiç olmadığı kadar sıkı önlemler aldıklarını ve AB'nin düzenlemelerine uydukları bildirildi. Ancak AB'nin platformun faaliyetlerini daha sıkı bir şekilde denetlemesi ve gerektiğinde engellemesi durumunda, TikTok'un Avrupa Birliği topraklarında erişiminin kısıtlanabileceği belirtiliyor.