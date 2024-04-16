10 Bin TL'ye toprak sahibi olma fırsatı. TOKİ'den bedavadan biraz pahalı arsa

SATIŞLAR AÇIK ARTIRMA İLE YAPILACAK

TOKİ tarafından belirlenen en düşük gayrimenkul için ödenecek teminat tutarı belli oldu. 10.000 TL yatırım yapanlar kendine ait tapusuna sahip olabilecek. 48 ilde başlayacak olan açık artırma satışları ile ilgili resmi açıklama geldi.