10 Bin TL'ye toprak sahibi olma fırsatı. TOKİ'den bedavadan biraz pahalı arsa

TOKİ’den 48 ilde ömürlük yatırım...10 bin TL ile bedavadan biraz pahalıya toprak sahibi olma fırsatı
Yatırımları mantıklı değerlendirmek isteyenlere, TOKİ'den fırsat ayaklarına geliyor.
Özellikle gayrimenkul fiyatlarının tavan yaptığı bu günlerde sunulan bu özel fırsat 48 ilde arsa sahibi olmak isteyenler için yeni bir dönem başlatacak
En az 10.000 TL'si olan bakın bu tekliften nasıl yararlanacak
Uzun süredir toprak sahibi olabilmenin yollarını arayanlar 48 ilde başlayacak olan arsa satışı kurasına katılabilecek. Fiyatlar uygun
Ömürlük yatırım sahibi olmak isteyenler, enflasyona karşı paralarını koruma altına alabilecekler.
Böylece ev almakta zorluk çekenler, kendi arsasının satın alıp üzerine konut yapma fırsatı elde edebilecekler. Uygun fiyatlı arsa satıyları TOKİ tarafından resmen başladı.
BAŞVURALAR NASIL OLACAK
TOKİ tarafından ilan edilen resmi duyuru ile paylaşılan o yazıda %25 peşinat verenlerin bu kampanyaya katılabileceği ifade edildi. Üstelik arsa fiyatı 24 ay vade ile taksitlendirilerek KDV istisnası ile birlikte satın alınabilecek.
Açık artırma tarihleri de belli oldu. 48 ilde farklı zamanlarda başlayacak olan açık artırmaya 24 Nisan tarihi itibariyle online ortam üzerinden başvurulabilir.
SATIŞLAR AÇIK ARTIRMA İLE YAPILACAK
TOKİ tarafından belirlenen en düşük gayrimenkul için ödenecek teminat tutarı belli oldu. 10.000 TL yatırım yapanlar kendine ait tapusuna sahip olabilecek. 48 ilde başlayacak olan açık artırma satışları ile ilgili resmi açıklama geldi.
Ankara, Mersin, Konya, Mardin ve Balıkesir'de satışı yapılacak arsalar için 24 Nisan 2024 tarihi başlangıç olarak kabul edildi.
Denizli, İstanbul ve İzmir gibi iller için 25 Nisan; Isparta, Gaziantep, Düzce, Çanakkale, Tekirdağ, Yozgat gibi iller için ise 26 Nisan tarihine dikkat etmek gerekecek.