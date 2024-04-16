10 Bin TL'ye toprak sahibi olma fırsatı. TOKİ'den bedavadan biraz pahalı arsa

10 Bin TL'ye toprak sahibi olma fırsatı. TOKİ'den bedavadan biraz pahalı arsa
Kaynak: Haber Merkezi
Parasını değerlendirmek isteyenlere TOKİ'den bedavadan biraz pahalı toprak sahibi olma imkanı. 48 şehirde arsalar açık artırma ile satılacak. 10 Bin liraya da arsa var.
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10 Bin TL'ye toprak sahibi olma fırsatı. TOKİ'den bedavadan biraz pahalı arsa 1

TOKİ’den 48 ilde ömürlük yatırım...10 bin TL ile bedavadan biraz pahalıya toprak sahibi olma fırsatı

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10 Bin TL'ye toprak sahibi olma fırsatı. TOKİ'den bedavadan biraz pahalı arsa 2

Yatırımları mantıklı değerlendirmek isteyenlere, TOKİ'den fırsat ayaklarına geliyor.

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10 Bin TL'ye toprak sahibi olma fırsatı. TOKİ'den bedavadan biraz pahalı arsa 3

Özellikle gayrimenkul fiyatlarının tavan yaptığı bu günlerde sunulan bu özel fırsat 48 ilde arsa sahibi olmak isteyenler için yeni bir dönem başlatacak

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10 Bin TL'ye toprak sahibi olma fırsatı. TOKİ'den bedavadan biraz pahalı arsa 4

En az 10.000 TL'si olan bakın bu tekliften nasıl yararlanacak

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10 Bin TL'ye toprak sahibi olma fırsatı. TOKİ'den bedavadan biraz pahalı arsa 5

Uzun süredir toprak sahibi olabilmenin yollarını arayanlar 48 ilde başlayacak olan arsa satışı kurasına katılabilecek. Fiyatlar uygun

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10 Bin TL'ye toprak sahibi olma fırsatı. TOKİ'den bedavadan biraz pahalı arsa 6

Ömürlük yatırım sahibi olmak isteyenler, enflasyona karşı paralarını koruma altına alabilecekler.

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10 Bin TL'ye toprak sahibi olma fırsatı. TOKİ'den bedavadan biraz pahalı arsa 7

Böylece ev almakta zorluk çekenler, kendi arsasının satın alıp üzerine konut yapma fırsatı elde edebilecekler. Uygun fiyatlı arsa satıyları TOKİ tarafından resmen başladı.

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10 Bin TL'ye toprak sahibi olma fırsatı. TOKİ'den bedavadan biraz pahalı arsa 8

BAŞVURALAR NASIL OLACAK

TOKİ tarafından ilan edilen resmi duyuru ile paylaşılan o yazıda %25 peşinat verenlerin bu kampanyaya katılabileceği ifade edildi. Üstelik arsa fiyatı 24 ay vade ile taksitlendirilerek KDV istisnası ile birlikte satın alınabilecek.

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10 Bin TL'ye toprak sahibi olma fırsatı. TOKİ'den bedavadan biraz pahalı arsa 9

Açık artırma tarihleri de belli oldu. 48 ilde farklı zamanlarda başlayacak olan açık artırmaya 24 Nisan tarihi itibariyle online ortam üzerinden başvurulabilir.

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10 Bin TL'ye toprak sahibi olma fırsatı. TOKİ'den bedavadan biraz pahalı arsa 10

SATIŞLAR AÇIK ARTIRMA İLE YAPILACAK

TOKİ tarafından belirlenen en düşük gayrimenkul için ödenecek teminat tutarı belli oldu. 10.000 TL yatırım yapanlar kendine ait tapusuna sahip olabilecek. 48 ilde başlayacak olan açık artırma satışları ile ilgili resmi açıklama geldi.

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10 Bin TL'ye toprak sahibi olma fırsatı. TOKİ'den bedavadan biraz pahalı arsa 11

Ankara, Mersin, Konya, Mardin ve Balıkesir'de satışı yapılacak arsalar için 24 Nisan 2024 tarihi başlangıç olarak kabul edildi.

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10 Bin TL'ye toprak sahibi olma fırsatı. TOKİ'den bedavadan biraz pahalı arsa 12

Denizli, İstanbul ve İzmir gibi iller için 25 Nisan; Isparta, Gaziantep, Düzce, Çanakkale, Tekirdağ, Yozgat gibi iller için ise 26 Nisan tarihine dikkat etmek gerekecek.

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