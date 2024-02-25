10 günlük döngü başladı. Burçları ne bekliyor?

Bu hafta astrolojik bir dönüm noktası deniliyor. Gerçekten öyle mi? 24 Şubat gökyüzündeki etkileri 10 gün süreceği söylenen bir dolunayın içindeyiz.

"TÜM MESLEK GRUPLARINI ETKİLEYECEK"

Astrolog Demet Vakıfahmetoğlu Yeniçağ TV’de Ebru Güngör’ün sorularını yanıtladı ve burçların son dolunay döngüsüyle etkileşimini yorumladı.

“Şubat Başak dolunayı ile ilgili bir ön bilgi vereyim. Aslında 20 Şubat'ta oluşan bir kiron Kuzey ay düğümü açısı var yani bunun da etkisi altında oluşan bir dolunaydan bahsediyorum. Dolayısıyla şart dediğimiz zaman biz düzen demek organizasyon demek temizlik demek sağlık demek gibi hizmet temasını ön plana aldığımız tüm meslek gruplarında esnaflar da dâhil olmak üzere düşüneceğim sistemde yeni değişimlerin yasaların çıkacağı.

"GÜNEŞ HEM DE SATÜRN KAVUŞUMU ETKİSİYLE"

Hatta sağlık ve gıda üzerine bir sürü yeni araştırmaların bulguların çıkacağı bir döneme gireceğimizi anlıyoruz aynı zamanda balık burcundaki gezegen kümesinden dolayı ki bugün itibarıyla Merkür de balık burcuna geçiyor ve burada hem balık hem Güneş hem de Satürn kavuşumu etkisiyle oluşan bir dolunaydan bahsediyoruz.

Bunun anlamı ne dersek. Biz neyi sakladık kendimizden? Neyi göremedik bunlarla karşılaşacağız?

Bu bir neye dikkat etmedik mesela sağlık problemlerimiz var diyelim bunlara dikkat etmiyoruz işte üstüne gide gide yiyoruz. Evet, bir gün ben rejim yapacağım bir gün İşte dikkat edeceğim diyoruz ama etmiyoruz e burada bize uyarıcı bir etki olacak demektir.

Bu 10 gün 15 gün içerisinde Dolayısıyla bağırsak sistemi mide sistemi ile ilgili gelecek gelişecek rahatsızlıklara yine işaret eden bir dikkat etmemiz gerekiyor Başak dediğimizde Biz daha arınmayı daha Duru saf sağlıklı beslenmeyi düşünürüz.

Sağlık teması yine burada çok önemli sağlık çalışanlarıyla ilgili gelişen olaylar toplumsal ve gündem saros ne gibi doğru bildiğimiz şeyleri yapmazsak Bu dönem birilerinin etkisi altına girip kendi doğrularımızı yıkacak şekilde hareket edersek maalesef mağdur durumuna düşebiliriz.”

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