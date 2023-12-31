10 metre uçan kamyon bir evin ikinci katına saplandı

Kaynak: DHA
10 metre uçan kamyon bir evin ikinci katına saplandı
Sivas’ta bir kamyon sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybedince 10 metre uçarak bir evin 2. katına saplandı.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde dün öğle saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. M.G. isimli kamyon şoförü, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yüksek bir yamaçtan aşağı uçtu. Kamyon, 10 metrelik mesafeyi kat ederek, boş olduğu belirtilen 2 katlı bir eve çarparak durabildi. Kamyonun evin üst kat duvarına saplandığı görüldü.

Kazayı gören vatandaşlar, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kamyonun içinde sıkışan ve ağır yaralanan M.G.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. M.G., ekiplerin çabasıyla kamyonun içinden çıkarıldı ve ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu kritik olan M.G., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. M.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği evin ise büyük hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Evin sahibinin, kaza sırasında evde olmadığı ve kimsenin yaralanmadığı ifade edildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı da bir süre aksadı.

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