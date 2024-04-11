10 yaşındaki engelli çocuğu acımasızca darbetti!

ABD'de yaşanan korkunç olayda, okul otobüsü görevlisi Kiarra Jones'un, aralarında 10 yaşında bir engelli çocuğun da bulunduğu üç çocuğa saldırdığı ortaya çıktı. Otobüsün içindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 29 yaşındaki Jones'un yanında oturan engelli çocuğa fark ettirmemeye çalışarak defalarca şiddet uyguladığı görülüyor. Çocuklarının morluklarla eve geldiğini fark eden aile, yaşanan bu olaydan derinden sarsıldıklarını ifade etti ve kadından şikayetçi oldu. Tutuklanan kadın, 3 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.