10 yaşındaki engelli çocuğu acımasızca darbetti!

Kaynak: Haber Merkezi
10 yaşındaki engelli çocuğu acımasızca darbetti!
ABD'de 29 yaşındaki okul otobüsü görevlisi, aralarında 10 yaşında engelli bir çocuğun da bulunduğu çocuklara saldırmaktan tutuklandı.

ABD'de yaşanan korkunç olayda, okul otobüsü görevlisi Kiarra Jones'un, aralarında 10 yaşında bir engelli çocuğun da bulunduğu üç çocuğa saldırdığı ortaya çıktı. Otobüsün içindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 29 yaşındaki Jones'un yanında oturan engelli çocuğa fark ettirmemeye çalışarak defalarca şiddet uyguladığı görülüyor. Çocuklarının morluklarla eve geldiğini fark eden aile, yaşanan bu olaydan derinden sarsıldıklarını ifade etti ve kadından şikayetçi oldu. Tutuklanan kadın, 3 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

Son Haberler
Gaziantep'te çocuklar arasındaki tartışma kanlı bıçaklı kavga:1 Ölü, 3 Yaralı Yerel Haberler
Gaziantep'te çocuklar arasındaki tartışma kanlı bıçaklı kavga:1 Ölü, 3 Yaralı
İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay seferleri durduruldu Gündem
İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay seferleri durduruldu
İngiltere’de elektrikli bisiklet bir anda patladı Video
İngiltere’de elektrikli bisiklet bir anda patladı
Olympiakos Fenerbahçe maçında 35 yıllık tesadüf. Tarih tekerrür eder mi? Spor
Olympiakos Fenerbahçe maçında 35 yıllık tesadüf. Tarih tekerrür eder mi?
Kırgızistanlı çocuğun beyninden saç çıktı Sağlık
Kırgızistanlı çocuğun beyninden saç çıktı
Aydın’da 1 günde 68 düzensiz göçmen kurtarıldı Gündem
Aydın’da 1 günde 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya'da çığ düştü Dünya
Rusya'da çığ düştü