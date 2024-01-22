100 kilometre yolu 10 TL'ye gidiyor! Bu kadar az yakan otomobil yok

Elektrikli otomobiller günden güne hayatımızda daha fazla yer edinirken, özellikle konforlu ve ekonomik yolculuğu sayesinde de çok tercih ediliyor.

İşte çevre dostu özellikleriyle de öne çıkan Romanyalı otomotiv firması Dacia'nın yeni modeli, Dacia Spring...

Dacia Spring, 100 kilometrelik yolculuğu yalnızca 10 TL gibi inanılmaz bir maliyetle tamamlarken, sürücülere uzun mesafeler için düşük maliyetli bir alternatif oluşturuyor.

ÇEVRECİ VE KONFORLU BİR ARAÇ

Elektrik enerjisiyle çalışarak CO2 karbon emisyonlarını minimumda tutan Dacia Spring, bu özellikle, doğaya zarar vermeden sürüş yapmak isteyen kullanıcılar için ideal bir konumda bulunuyor.

Kompakt SUV görünümüyle yaşam alanında genişlik ve ferahlık sunan Dacia Spring, sürücü ve yolcular için de rahat bir sürüş deneyimi sağlıyor.

KISA SÜREDE TAM ŞARJ İMKANI

Hızlı şarj özelliği bulunan Dacia Spring'in tam dolum süresi, şarj istasyonunun kapasitesine bağlı olarak değişkenlik gösterse de genellikle 1-2 saat arasında tamamlanıyor ve kullanıma hazır hale geliyor.

TAM DOLU ŞARJ İLE 300 KM

Tam dolu batarya ile yaklaşık 300 km menzil sunabilen Dacia Spring, günlük şehir içi kullanım ve kısa mesafeli seyahatler için ideal bir menzil performansı ortaya koyuyor.

DACİA SPRİNG FİYAT LİSTESİ

Eylül ayı itibarıyla güncellenen fiyat listesine göre, Dacia Spring EXTREME 26.8 kWh 65 bg Electric modeli 969 bin TL olarak belirlendi. Bu fiyat, elektrikli otomobil segmentinde rekabetçi ve ulaşılabilir bir seçenek olarak öne çıkıyor.

DACIA SPRING'İN FİYATI NEDİR VE MODELLERİ HANGİLERİDİR

Dacia Spring'in fiyatı modeline ve donanım seviyesine göre değişmektedir. 2023 Eylül ayı itibarıyla, Dacia Spring EXTREME 26.8 kWh 65 bg Electric modelinin fiyatı 969.000 TL olarak belirlenmiştir.

DACİA SPRİNG'İN BAKIM MALİYETLERİ NASILDIR?

Elektrikli otomobiller genel olarak düşük bakım maliyetlerine sahiptir. Dacia Spring'in de periyodik bakım ve onarım maliyetleri, geleneksel benzinli veya dizel araçlara göre daha ekonomiktir.