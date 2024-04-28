İstanbul’da 950 bin TL’lik hırsızlık kamerada

Kaynak: İHA
İstanbul’da 950 bin TL’lik hırsızlık kamerada
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir kamyonetin kasasında bulunan 950 bin liralık tekstil malzemelerini çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Başakşehir Şahintepe Aşık Veysel Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir kamyonete sabah 05.00 civarında gelen 3 kişi kamyonetin kasasını açarak içerisinde bulunan yaklaşık 950 bin liralık tekstil ve ayakkabı malzemelerini çaldı.

Meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde şahısların kasayı açtıktan sonra içerideki kolileri elden ele taşıyarak çaldığı ve kendi araçlarına yüklediği belirlendi.

Olaya ilişkin polise yapılan ihbar üzerine ekipler çalışma yapıldı.

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