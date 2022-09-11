﻿100 yıldır bitmeyen tehdit!...

30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılı AKP'nin adeta bir gelenek haline getirdiği ilgisizlik ve duyarsızlık içerisinde, ne yazık ki şanına layık biçimde kutlanamadı...

Oysa 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Taarruz zaferi cumhuriyetin kuruluşunun en önemli dönemeci olmuştu...

Velhasıl; tıpkı 18 Mart 2015'teki Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı,

tıpkı 19 Mayıs 1919'un 100. yılı ve tıpkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920'nin 100. yılına yönelik duyarsızlık gibi, (dünyada hiçbir ülkeye kısmet olmayacak) 30 Ağustos'un muhteşem başarısının 100.yıldönümü de, adeta tarihin gerisine süpürüldü...

Peki ya Ege Bölgesi'nden işgalcilerin kovulmasının tarihi olan İzmir'in 9 Eylül 1922'deki kurtuluşunun önceki gün gerçekleşen 100. yıl dönümüne yönelik AKP iktidarının duyarsızlığına ne demeli?..

AKP'lilerin en basit açılış törenini canlı yayımlayan yandaş medya, İzmir Gündoğdu meydanında yüzbinlerce kişinin katıldığı kutlamaları görmezden geldi...

İktidarla medyası, gericiler ve bölücüler (aynı zamanda CHP'nin kuruluş yıldönümü olması nedeniyle) de 9 Eylül'ü göz ardı etmek için çırpınıp durdular...

Oysa İzmir'in kurtuluşu Atatürk'ün, 9 Eylül 1922 sabahı "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri'' emriyle 3 yıl 3 ay 24 gün süren işgalin ardından sağlanmış, sadece İzmir ve Ege değil, tüm Anadolu da kurtulmuştu...

Ne yazık ki yandaş medya

Milli Mücadele'nin sona ererek Türk Ulusu'nun kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olan İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünün siyaset meselesi değil, memleket meselesi olduğunu görmezden geldi, vatansever davranmadı, Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının büyük mücadelesine sırtını dönmekten utanmadı...

9 EYLÜL'Ü HAZMEDEMEYENLER!..

Ulusal bayramların erozyona uğratılmasının, hatta Atatürk anıtlarına çelenk konulmasının tartışma yarattığı bir ülkede, hiç kuşkunuz olmasın iktidar tıpkı 19 Mayıs'a, 23 Nisan'a, 30 Ağustos'a ve 9 Eylül'e olduğu gibi, 2023'te kutlanacak olan cumhuriyetin 100. yıl dönümüne karşı da derin bir suskunluk, ilgisizlik ve duyarsızlık içinde...

AKP, yeryüzünde hiçbir devlete nasip olmayacak bir kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin yıl dönümünü (CHP'ye olan öfkesi nedeniyle) sönük ve basit kutlamalarla geçiştirmeye hazırlanırken, CHP'li belediyelerin "100.yıl" adı verilecek hangi yatırımları halkın karşısına çıkaracağı da merak ediliyor...

Evet; Anadolu'nun kurtuluşu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden şanlı zaferlere yönelik duyarsızlık AKP döneminde iyice zirve yaptı...

Anadolu'yu kuşatan emperyalist güçler ve yurt içindeki gerici-bölücü hainlerin saldırılarına rağmen cumhuriyet yüzüncü yılına gelirken, asıl derdimiz Türkiye içerisinde bitmeyen tehditlere dikkat çekmek...

İşte Hizbullah örgütü AKP'nin kuruluşundan 8 yıl sonra devlete silah çekerek, 2010 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan ve 5 polis memurunu şehit etmiş (devlet bu tehdidin giderek büyüyeceğini görmüş olmalı ki), dinci örgüt iki yıl süren operasyonlarla etkisiz hale getirilmiş ve sonunda siyasallaşmaktan başka bir yol bulamamıştı...

Yine AKP döneminde palazlanan Fethullahçıların "ne istediler de vermedik" şeklindeki tavizlerle (devlet içerisinde paralel yapı oluşturarak) 15 Temmuz 2016'da darbe yapacak konuma gelmesi, cumhuriyet içindeki tehditler konusunda AKP'yi tam olarak uyandıramamıştı...

Cumhuriyetin 100. yılına giderken PKK da (tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi) emperyalizmin ortaklığı ile Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etmeye devam ediyor...

AKP'nin 6 yıl önceki "açılım- çözüm" gafleti nedeniyle PKK tehdidi büyüyünce devlet uyanmış, örgüt yurt içi ve dışındaki operasyonlarla önemli ölçüde interne edilmişti...

Peki; cumhuriyet yüzüncü yılına giderken, büyüyen diğer sinsi tehdide ne demeli?..

GERİCİLER- BÖLÜCÜLER, EMPERYALİSTLER!..

AKP'liler ve medyaları duyarsız davransa da; tüm Türkiye, Anadolu'da tam bağımsızlığın yolunu açan İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünün coşkusunu yaşarken, cumhuriyeti tehdit eden tek sıkıntı gerici-bölücülerin ulusal bayramlara ve kurtuluşa-kuruluşa yönelik duyarsızlığı değil...

Tam da İzmir'in kurtuluşunun coşkuyla kutlandığı anda, İstanbul'da yapılan bir operasyon, devletin içerisindeki dinci tehdidin halen etkili olmaya çalıştığını ortaya çıkardı...

Verdiği fetvalarla Irak ve Suriye'de yüzlerce kişinin katledilmesine yol açtığı öne sürülen IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden

"Abu Zeyd" kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, saklandığı hücre evinde yakalandı... IŞİD yöneticisinin yakalandığını AKP lideri Erdoğan açıkladı...

Ancak İstanbul'daki olay IŞİD'i kuşatmaya yönelik tek operasyon değil...

Çünkü geçen Haziran ayında IŞİD'e para topladıkları saptanan 25 kişi, 12 şehirde yapılan operasyonlarla gözaltına alınmıştı...

Ağustos ayı içerisinde, tam da 16- 30 Ağustosta Adana'da 16, Kayseri'de 2 Ankara'da 13, İstanbul'da 12 IŞİD üyesi yakalanmıştı...

Meselenin özeti bellidir; Anadolu'da tam bağımsızlığın yolunu açan 30 Ağustos ve 9 Eylül zaferlerinin ardından Türkiye Cumhuriyeti gelecek 29 Ekim'de 100. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi gericisi- bölücüsü, (üstelik emperyalizmin de desteğiyle) Anadolu için tehdit olmaya devam ediyor...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıl sonra bile iç ve dış belalarla uğraşıyor olması ne kadar acı değil mi?..