100 yıldır kayıp olan “Bayan Lieser’in Portresi” 32 milyon dolara alıcı buldu

Kaynak: İHA
100 yıldır kayıp olan “Bayan Lieser’in Portresi” 32 milyon dolara alıcı buldu
Avusturyalı modernist sanatçı Gustav Klimt'e ait, yaklaşık 100 yıldır kayıp olduğu düşünülen "Bayan Lieser’in Portresi" adlı tablo, Viyana'da büyük bir ilgiyle karşılandı.

Viyana merkezli im Kinsky Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarılan tablo, 32 ila 53 milyon dolar arasında fiyatlandırıldıktan sonra 32 milyon dolara alıcı buldu. Alıcının kimliği ise şu anda kamuoyuyla paylaşılmadı.

Klimt'in, tabloyu 1917'de yapmaya başladığı ve ölümünden bir yıl önce tamamladığı belirtildi. Tablonun 1918 ile 1925 yılları arasında Lieser ailesine hediye edildiği düşünülüyor. Söz konusu portrenin, o dönem Viyana sosyetesinde yüksek statüye sahip olan bir aile üyesine ait olduğu tahmin ediliyor.

Müzayede evi, tablonun 1960'larda göndericinin yasal bir varisi tarafından satın alındığını ve ardından üç miras yoluyla günümüzdeki sahibine geçtiğini açıkladı. Tablo, 1926 yılında yalnızca bir kez sergilendi ve o zamandan beri kamuya açık bir yerde görünmedi.

Tablonun satışa çıkarılması, Almanya'daki Nazi dönemi sırasında ele geçirilen sanat eserleriyle ilgili süregelen kimlik tespiti ve iade sorunlarını ele almak üzere oluşturulan Washington İlkeleri'ne uygun olarak gerçekleştirildi.

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