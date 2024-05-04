Özgür Özel: Kılıçdaroğlu ile hiç bu kadar keyifli yemek yememiştik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Özgür ve Yavaş ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, yaptığı açıklamada CHP’nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Özel, Kılıçaroğlu ile çok zevkli bir yemek yediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştığını söyledi. Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Genel Başkanımız ile en rahat ve en keyifli yemeğimizi yedik birlikte. 2 taraf da kazanan tarafta sonuçta. CHP kazanınca mevcut Genel Başkanı da bir önceki Genel Başkanı da keyifleniyor. Çok keyifli bir sohbet oldu. Hem sayın Meclis Başkanı ile hem de sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşme ile ilgili kendisine bilgi verdim. Detayların önemli bir kısmını paylaştım, kendisinin görüşlerini aldım. “

“TELEFONLA KONUŞTUĞUMDA BANA ÖNERİLERDE BULUNDU”

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili Kılıçdaroğlu ile aralarında bir sorun olmadığının altını çizerek Kılıçdaroğlu’nun yaptığı paylaşımı üstüne alınmadığını ve bu konuda doğru yaptığını söyledi. Erdoğan ile yaptığı görüşme öncesi Kılıçdaroğlu’nun kendisine önerilerde bulunduğunu vurgulayan Özel “Görüşmeyle ilgili sayın Genel Başkanı telefonla aradığımda zaten bana önerilerde bulundu. ‘Şu söylenebilir, şu söylendiğinde bunu hatırlatmak iyi olur’ dediğine göre, görüşmeyi yanlış bulmuyor. Yoksa ‘Benim söyleyecek bir sözüm yok ne gidiyorsunuz’ derdi. Genel Başkanlar her tweeti üstüne almazlar” şeklinde konuştu.

Özel, Kılıçdaroğlu ile aralarında bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.

MANSUR YAVAŞ’A ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, yeniden seçilmesi nedeniyle 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Yavaş, Özel'i belediye girişinde karşıladı. Mansur Yavaş, Özgür Özel’e Ankara’nın 5 beyazı olan Ankara tavşanı, Ankara balı, Ankara keçisi, Ankara kedisi ve Ankara güvercinini simgeleyen plaket verdi.

Özel de Yavaş'a, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne yaptığı bağışın sertifikasını hediye etti. Özgür Özel, sertifikayı verirken, "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne, Sayın Başkanımızın yeniden seçilmesini kutlamak için onun adına öğrencilere burs verilmek üzere bağış yaptık. Hayırlı uğurlu olsun yeni dönemi" ifadelerini kullandı.