1001 cevap Galatasaray... Dün başka bugün bambaşka

Sezon başından beri bas bas adalet isteyen (!) Galatasaray 14 maçlık seriyi tutturunca bir anda bu çağrısını unuttu. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur her fırsatta “Biz, herkes için adalet istiyoruz” diye söylemiyor muydu?

E herkes için adalet isteyen (!) güzide kulüp 29 Aralık’ta Sivas’taki futbol katliamından sonra adalet isteyenlere neler söyledi?

Türk futboluna “Ofsaytımsı” gibi yeni bir terimin kazandırıldığı o maçtan sonra haklı olarak adalet arayan rakiplerine o gece seneler söylendiğini sanırım herkes hatırlıyordur.

“Çıldırın”

Ne temiz 3 puandı… Tertemiz… Tereyağından kıl çeker gibi temiz...

“Ofsaytımsı” büyüyünce yine sarı kırmızılı kulüpten gelen “Endişeliyiz” açıklaması…

"ABUKLAYANLAR"

Gelelim 2 Şubat’a zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe Adana Demirspor deplasmanına…

Fenerbahçe'de Mert Hakan’ın “elimsi” diye iptal edilen golü

Adana Demirsporlu Badou N’Diaye’nin ceza sahasında Michy Batshuayi’yi kündeye getirerek indirmesi ve penaltı verilmemesi

Adana Demirspor ceza alanında kafa topuna çıkan Belhanda, kontrolsüz bir şekilde Fenerbahçeli Samet’in üstüne düşmesi ve yine verilmeyen penaltı…

Fenerbahçe ‘adalet’ aradığında her takımın için adalet aranacağı yöneticileri tarafından defalarca tekrar edilen Galatasaray’ın resmi hesabından yapılan paylaşım:

Daha sonra adalet arayışını ‘abuklamak’ olarak tarif eden Galatasaray resmi hesabı:

DÜN BAŞKA BUGÜN BAŞKA AÇIKLAMALAR

Bir gün sonra da aynı kulübün yöneticileri sanki hak arayan takımlara “Çıldırın”, “Abuklayanlar” ifadelerini kullanmamış gibi dostça (!) bir el uzattı

Özet olarak şu ifadelerle:

“Başta ‘ebedi dostlarımız, ezeli rakiplerimiz’ olmak üzere, Türk Futbolu’nun tüm paydaşlarını bu sorumluluk ve bilinçle, adalet için olan bu mücadelede bir araya gelmeye davet ediyoruz. Gelin, tarafsızlığı ve adaleti birlikte sağlayalım, kutuplaşmayı ve düşmanlıkları birlikte önleyelim”

Yapmayın ey yöneticiler yakışmıyor…

118 yıllık Galatasaray kültürüne dün başka bugün başka sözler yakışmıyor…

DİZAYN EDİLMEK İSTENEN LİG

Gelelim bu akşama. Bir maç oynandı Alanya’da ama ne maç. Fenerbahçe’nin verilmeyen golü, Jorge Jesus’a çıkan kırmızı kart, tartışmalı pozisyonlar, penaltılar…

Bir önceki akşama kadar tertemiz ligde üst üste galibiyetler alarak rekor kıran Galatasaray’dan maçın ardından alelacele bir açıklama yapıldı.

Noktası virgülüne açıklamayı ekleyelim:

"Lafta VAR. 'Orta'da YOK. Cuma akşamı Konya'da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması…



Milot Rashica'ya yapılan müdahaleyi görmeyen ve verilmeyen penaltı; Enner Valencia'ya yapılan müdahaleye devam kararı veren Mete Kalkavan'a ise VAR müdahalesiyle çalınan penaltı…



Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, ilk olarak devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardından maç bittiğinde yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış son paylaşıma ise söyleyeceğimiz tek bir söz var: "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!"



Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı SAHADA vereceğiz!"

TEMİZ LİG DİZAYN EDİLMEK İSTENEN LİG OLDU

Rakibinin attığı nizami goller sayılmayınca temiz olay lig bu gece dizayn edilmek istenin lig oldu

Galatasaraylı oyunculara verilmeyen kırmızı kartlar varken, rakiplerinin penaltıları verilmiyorken temiz olan lig bu gece dizayn edilmek istenen lig oldu

Ofsaytımsı maçın oynandığı lig temiz lig bu gece dizayn edilmek istenen lig oldu

Velhasıl 14 maçtır tertemiz olan lig bu gece dizayn edilmek istenen lig oldu

İhtimal bile vermek istemiyorum ama umarım bunun sebebi zirveyle açılan farkın sadece 3 puan azalması değildir.

GÖZLER SALI GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Galatasaray resmi hesabından bir açıklama daha yapıldı bu gece:

“21 Mart Salı günü saat 15.00’te NEF Stadyumu’nda kulübümüz tarafından basın açıklaması yapılacaktır.”

Yazının başında iki farklı olaya Galatasaray tarafından verilen birbirinden farklı beş tepkiyi yazmıştım.

Spor kamuoyu salı günü yapılacak açıklamanın hangi minvalde olacağını merakla bekliyor.