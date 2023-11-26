Milli ara ve Hakan Yakın

Dün Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan maçta İstanbulspor, Hatayspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla beraber İstanbulspor 4 maçlık mağlubiyet serisine noktayı koyarken geçtiğimiz ay teknik direktörlük koltuğuna oturan Hakan Yakın ise çıktığı yedinci maçında ikinci galibiyetini almış oldu.

“DAHA ÜSTÜN OYNAYAN TARAF İSTANBULSPOR'DU”

İstanbulspor oyunun her alanında üstün olan ve galibiyeti hak eden taraftı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in de basın toplantısında “Daha üstün oynayan taraf İstanbulspor'du” ifadelerini kullanması sahadaki oyunun kanıtıydı.

HAKAN YAKIN’IN ÖNCESİ VE SONRASI

Bu galibiyetle ilgili asıl dikkatimi çeken isim İstanbulspor teknik direktörü Hakan Yakın oldu. İstanbulspor’un milli aradan önce son iç saha maçı olan Pendikspor müsabakasını da yerinden takip etmiştim. O maçta teknik direktör Hakan Yakın’ın soğuk tavrı dikkatimi çekmişti.

4-2 Pendikspor’un galibiyetiyle biten maçta İstanbulspor beraberliği de yakalamış fakat rakip ipleri eline alınca çok da fazla direnememişti. İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın’ın maçtaki tavırları benim için çok şaşırtıcı olmuştu. 6 golün olduğu maçta hoca ne atılan ne de yenilen gollere tepki vermiyordu. Sahalarda görmeye alışkın olduğumuz tartışmalı pozisyonlarda kulübesinden fırlayan teknik direktör imajından da eser yoktu kendisinde.

Hakan hoca o maçın sonunda basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı

“Önümüzde uzun bir periyot var. Kalite olarak 3-1’den sonra dönebilecek mantalitede değildik. İyi oynadığımızı düşünmüyorum. Bugün maalesef kötü oynadık. Önümüzde uzun bir süre var”

“Kalite olarak 3-1’den sonra dönebilecek mantalitede değildik” ifadesi hocayla kulüp arasındaki iplerin gerildiği izlenimi yaratmıştı bende.

Hakan hoca bu ifadeleri kullandığında çıktığı dört maçta üç mağlubiyet almıştı. Üstelik bu mağlubiyetlerden birinin 3. Lig takımı Kepez Belediyespor karşısında alınması “Acaba ipler gerildi mi?” sorusunu kafamda pekiştiriyordu.

Pendikspor maçından sonra biri erteleme maçı olmak üzere iki deplasman maçına çıkan İstanbulspor bu maçlardan da eli boş döndü.

AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN PERFORMANS

Milli aranın ardından ilk sınavına evinde çıktı İstanbulspor. Rakip ise milli aradan önce Galatasaray’ı devirmiş moralli Hatayspor’du. Doğal olarak maçın favorisi de Hatayspor’du. İlk düdükten itibaren İstanbulspor’dan ağızları açık bırakan bir performans sergilendi. İki hafta önceki takımdan eser yoktu. En özet haliyle İstanbulspor Hatayspor’u sahadan sildi.

HOCADAKİ DEĞİŞİM

Takımda değişim olur da teknik direktörde olmaz mı?

Hakan hocanın milli aradan önceki halinden eser yoktu. O durgun, tepkisiz hoca gitmiş yerine enerjik, yerinde duramayan ve maçı yaşayan bir teknik direktör gelmişti sanki.

Maç sonunda basın toplantı odasna geçtiğimde kafamdaki bu soruları Hakan hocaya sormak için sabırsızlıkla bekliyordum. Hoca maç değerlendirmesini yaptıktan sonra “Bu galibiyetle 4 maçlık mağlubiyet serisine noktayı koydunuz. Milli aradan önceki döneme göre sahada daha farklı, hırslı, istekli bir İstanbulspor vardı. Bundan sonra nasıl bir İstanbulspor izleyeceğiz” sözleriyle sorumu kendisine yönelttim.

Hakan hoca milli arada iyi çalıştıklarına dikkat çekerek “Milli ara bizim için çok önemliydi. Takımla çok iyi çalışabildik. Takımın fiziksel durumu iyi, daha iyi olacağız. Onun için de memnunuz” dedi.

Belli ki lig devam ederken göreve gelen hoca iki haftalık süreçte hoca dinamiklere hakim olmuş, takımla daha bir kaynaşmıştı.

Neler konuşuldu, nasıl bir program uygulandı bilmiyorum ama hem hocaya hem takıma büyük bir ilerleme getirdiği ortada.

Bu ilerlemenin kalıcı olup olmayacağını da zamanla göreceğiz.