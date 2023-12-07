Mağlup olanın çok şey kaybedeceği maç

Süper Lig’in 15. Haftasına girerken ligin alt sıraları alev alev yanıyor. Pazar günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda oynanacak İstanbulspor-Alanyaspor maçı bu yönden bir kırılma noktası olacak. Zira geride kalan 14 haftada Alanyaspor topladığı 11 puanla 19. Sırada yer alırken İstanbulspor ise 8 puanla 20. Sırada yer alıyor. Bu sene 4 takımın veda edeceği Süper Lig’de kümede kalmak isteyen bu iki takım içinde hayati derecede önemli bir maç.

Düşme potasının bir basamak üstünde bulunan Pendikspor’un 13 puanı olduğu göz önüne alındığında İstanbulspor-Alanyaspor maçının iki takım içinde ne kadar hayati öneme sahip olduğu daha iyi anlaşılabilir.

İki takım için de alınacak olası bir mağlubiyet üç puandan çok daha fazlasını kaybettirebilir.

OLASI İSTANBULSPOR GALİBİYETİ

İki olasılığı da detaylıca ele almak gerekirse

Olası bir İstanbulspor galibiyeti Alanyaspor’la puanların eşitlenmesine ve lige tutunabilmek adına makasın açılmasına engel olacak. Bu senaryoda Hakan Yakın takımın başında çıktığı 8. Maçında 3. Galibiyetini alacak ve bu maçtan sonra oynayacakları zorluk seviyesi çok yüksek olan Adana Demirspor, Trabzonspor, Sivasspor ve Fenerbahçe maçları öncesinde moral kaynağı olacak.

Bu senaryoda Alanyaspor için ise zorlu günlerin başlangıcı olacak. Olası bir mağlubiyette İstanbulspor ile beraber ligin dibinde aynı puanda olacak olan Alanyaspor galip gelememe serisini 6 maça çıkarmış ve bu 6 maçtan sadece 1 puanla dönmüş olacak.

Maçın İstanbulspor galibiyetiyle biteceği senaryoda Fatih Tekke’nin 10. Haftada 10 puanla 10. Sırada devraldı takım ligin dibine yerleşmiş olacak.

OLASI ALANYASPOR GALİBİYETİ

Alanyaspor’un galip geleceği senaryoda ise işler bambaşka bir noktaya evrilecek. 2 Aralık Cumartesi akşama Alanyaspor’la 4. maçına çıkan ve Konyaspor maçında alınan beraberlikle ilk puanını alan Fatih Tekke için işler tekrardan rayına oturabilir. Alanyaspor’un maçtan galip ayrılması halinde küme düşme potasından da çıkma ihtimali bulunuyor. Aynı hafta Samsunspor, Başakşehir ve Pendikspor’un da puan kaybetmesi halinde Fatih Tekke rahat bir nefes alacak.

Bu senaryoda İstanbulspor ise geri dönülmesi çok zor bir yola girecek. Bu senaryoda 15. Hafat sonunda 8 puanla ligin dibine demir atacak olan sarı siyahlı ekibin küme düşme potasının bir üst basamağı olan 16. sırayla arasındaki makas da çok daha geniş bir şekilde açılacak.

Futboldaki üç ihtimalden ikini de ele aldım. Tabii bir de üçüncü ihtimal olan beraberlik var. Olası beraberlik çıkış umudu arayan iki takımın da işine yaramayacak.

Yani işin özeti bu maçın mağlubu üç puandan çok daha fazlasını kaybedecek.