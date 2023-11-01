Ölen çocuklar sarışın mavi gözlü olmayınca kıymeti olmuyor değil mi? İki yüzlü UEFA

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinin hemen ardından Rus takımlara ve sporculara karşı katı yaptırımları yıldırım hızıyla devreye sokan UEFA söz konusu Filistin olunca 25 gündür üç maymunu oynuyor.

İsrail takımlarına boykot bir yana dursun Avrupa’da Filistin kelimesinin geçmesi bile kulüplere ve oyunculara karşı yapılacak olan ağır yaptırımların gerekçesi olarak gösteriliyor.

Konu sadece UEFA bazında da bitmiyor. Avrupa'daki futbol kulüplerinde bir oyuncunun Filistin'e destek vermesi kadro dışı bırakılması için yeterli bir sebep olarak görülüyor.

Örnek olarak, Bundesliga ekiplerinden Mainz 05 ise, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle Anwar El Ghazi'yi nedeniyle kadro dışı bırakmış oyuncunun “özür” dilemesinin ardından affettiklerini açıklamıştı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'nin yıldız oyuncusu Youcef Atal, yaptığı paylaşımın bedelini Ligue 1 yönetiminin yedi yedi maçlık men cezasıyla ödedi.

Liste böyle uzar gider…

Yukarıda anlattıklarımın son örneği İskoçya’da yaşandı. İskoçya’nın dev kulübü Celtic’in taraftar grubu Green Brigade (Yeşil Tugay) Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açmasının ardından kulüp tarihinde görülmemiş bir cezaya çarptırıldı.

Kulüp, taraftar grubunun üyelerine gönderdiği elektronik postayla kombine bilet sahiplerinin iç saha maçlarına katılmasını yasakladığını duyurdu.

Celtic yönetiminin Green Brigade üyelerinin gösterileri nedeniyle UEFA'nın daha fazla disiplin cezası vermesinden çekindiği belirtildi.

İLK CEZA DEĞİL

Üstelik bu Green Brigade’in aldığı ilk ceza da değil.

UEFA Celtic kulübüne “siyasi” mesajlar nedeniyle daha önce iki kez ceza verdi

UEFA 2016 yılında Celtic taraftarlarının, İsrail’in Hapoel Beer-Sheva ile karşılaştıkları maçta salladığı Filistin bayrakları nedeniyle kulübe 9 bin sterlin ceza vermişti. Green Brigade grubu bu ceza sonrası başlattığı kampanya ile 130 bin sterlin topladı. Bu para Filistin’deki insani yardım kampanyalarına bağışlandı.

SÖZ KONUSU UKRAYNA OLUNCA ASLANDINIZ NE OLDU ŞİMDİ

Bundan aylar önce Avrupa’da tüm statlarda yer gök Ukrayna bayrağı yapılmadı mı?

Ukrayna takımları erasmus öğrencisi gibi ülke ülke gezdirilip Ukrayna için maddi manevi destek istenmedi mi?

Neden şimdi Filistin için “Yanınızdayız” diyen futbolcular kadro dışı ve men cezaları alıyor?

Neden tribünde açılan Filistin bayrağı kulüpleri ve taraftarları UEFA ile karşı karşıya getiriyor?

UEFA “Ukrayna'daki futbol topluluğuyla dayanışmamızda kararlıyız ve Ukrayna halkına elimizi uzatmaya hazırız” sözlerine sığınarak Rus takımları tüm turnuvalardan men edilmedi mi?

Maccabi Haifa ve Maccabi Tel Aviv’in Avrupa arenasında olması şimdi sorgulanmıyor?

SARIŞIN MAVİ GÖZLÜ DEĞİLLER DİYE Mİ BU SESSİZLİK

7 Ekim'den bu yana İsrail’in bombaları altında 3 bin 257 çocuk can verdi.

Bu çocukların 133’ü henüz bir yaşını bile tamamlamamış el kadar bebeklerdi.

Bu çocuklar sarışın mavi gözlü değil diye mi bu sessizlik?

Bu mu ikiyüzlülüğün açıklaması?