﻿100'e bir kala…

Bu bir umut yazısıdır.

*

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları…

Ve bu ülkenin dağında ayrı, ovasında ayrı, sahilinde ayrı, ormanında ayrı, köyünde, kasabasında, "payitaht"ın göbeğinde ayrı teşkilatlanan kuvvacılar; rütbesiz komutanlar, adsız kahramanlar…

İşgali sonlandırdıktan sonra…

Düşman donanması İstanbul'dan geldiği gibi gittikten sonra…

Son Yunan katil de Pasaport iskelesinden denize atıldıktan sonra…

Bu topraklar bir daha hiç işgal görmemiş gibi kutla bu yıl Cumhuriyet'i…

Lozan'ın üzerinde tepinmeye cüret edememiş kimse…

Ege'de bir tek "kayacık" bile girmemiş gibi başka bir devletin bayrağının gölgesine…

Ne sınırlarımız kevgire dönmüş, ne vatan yol geçen hanı…

*

Şeyh Sait'ler layığını bulduktan…

Mustafa Sabri'ler, Dürrüzade Abdullah'lar, Nemrut Mustafa'lar, Damat Ferit'ler arkalarına bile bakmadan kaçtıktan…

Şerif Hüseyin'lerin devri geçtikten sonra…

Bir tek hain çıkmamıştı bir daha karşımıza, sızmamış gibi aramıza…

Bir tek hançer yarası bile yokmuş gibi sırtımızda…

Yaralarımız kapanmış gibi;

Ne kabuk kalmış, ne iz…

Belki belli belirsiz.

*

Aydınlığı hapseden Bekirağa Bölüğü'nün yerinde aydın yetiştiren akademiler yükseldikten sonra…

Aklı Türk'ün istiklaline çalışan…

Cumhuriyet'i yükseltmenin yollarını arayan…

Zamanı geriye doğru işletmeye çalışanlara karşı duran…

Bir tek milliyetperver, haksız, hukuksuz şekilde atılmamış gibi zindanlara…

Bir tek vatandaşı bu ülkenin düzmece mahkemelerinde yargılanmamış gibi…

Çadır tiyatrosunda oyun olmamış gibi adalet.

*

99 yıldır, okumak isteyen bir tek fukara çocuğu bile Allah ile aldatan devşirme organizasyonlarının eline düşmemiş gibi bu ülkede….

Sadece kumu, çakılı, çivisi, betonu, demiri değil şefkati de eksik o binalar bir tek çocuğumuzun bile üzerine çökmemiş gibi…

Bir tek ana kuzusu bile diri diri yanmamış gibi zifiri karanlığın ortasında…

Herkesin gözü önünde, herkesin gördüğü, bildiği, duyduğu sözde kaçak kurslarda, yurtlarda bir tek emanetinin bile ırzına geçilmemiş gibi Cumhuriyet'in;

Bir tek yavrunun gözyaşı düşmemiş…

Bir teki dövülmemiş, incitilmemiş…

Bir tekinin boynuna yağlı urgan geçirilmemiş gibi…

*

Bu bereketli topraklar üzerinde bir tek bebek açlıktan ağlamıyormuş gibi…

Bir tek çocuk yatağa aç girmiyormuş…

Bir tek anne evladını doyuramamanın ızdırabını, bir tek baba utancını yaşamıyormuş gibi kendisine ait olmayan ayıpların…

*

Bir tek dere kurutulmamış…

Bir tek yayla imara açılmamış…

Bir tek bağ-bahçeye "site" yapılmamış…

Bir tek verimli tarım arazisi kimyasal atığa boğulmamış…

Bir tek deniz zehirlenmemiş…

Her metrekaresinden bereket fışkırmaya devam ediyormuş, patates-soğan, süt-yumurta lüks olmamış, samanı bile ithal etmek zorunda kalmamışız gibi…

*

Bir tek mirası hiç edilmemiş gibi İzmir İktisat Kongresi ve neticelerinin…

Bir tek fabrika satılmamış…

Bir tek liman satılmamış gibi…

Bir tek ordu dağıtılmamış gibi…

*

Nostalji, özlem, hasret hepsi serbest…

Sanki Atatürk'ün gökleri işaret ettiği o gündeymiş…

Salıncakta sallandığı…

Biçerdöver kullandığı…

Bir köy kahvesinde, çınar altında soluklandığı…

O zamanlardaymış gibi kutla bugün Cumhuriyet'i.

*

Yok yoook; unutmak için fiili hali;

Sadece…

Prova etmek için 2023'te filizlenecek ümidi…

Gel vatandaş gel!..

Başlıktan devamla;

Biten fuarın kitapları bunlar!

*

Değer saydığımız ne varsa yirmi yılda haraç-mezat satılınca, münadiye bağladık biz de işte böyle!

*

Taşlama, şakalama faslından sonra gelelim mevzuya;

Kuyruğundan yakaladık; efendim, yarın Ankara Kitap Fuarı'ndayız.

Bu yıl 18'incisi yapılan ve ATO Congresium'da, 21 Ekim'den beri devam eden fuarı, son gününün, son saatlerinde birlikte kapatacağız;

Gelirseniz.

Bekleriz...

*

Bizden başka Banu Avar, Ahmet Yavuz, Fikret Bila, Mustafa Balbay, Murat Yetkin gibi daha birçok gazeteci ve yazarın da söyleşi ve imza etkinliği olacak fuarın kapanış hafta sonunda.

Bizim stant da hayli kalabalık bu arada;

Prof. Dr. Ali Demirsoy var…

Gazeteci İbrahim Gündüz var…

Avukat İlyas Aktaran var…

Murat Tulga patron-yazar kontenjanından zaten hep var…

E ben de varım…

Çay kahve de vardır sanırım…

Daha ne olsun;

Şu berbat dönemde;

Dayanışma adına,

Birlikte olalım,

Kahrolsun istibdat!

Yaşasın hürleşmek için dayanışma!