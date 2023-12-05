1012 Türk savaş esirini Yunanistan'a teslim etmeyen Japon Yarbay

Ekşişeyler’de yer alan içerikte, Türk tarihi açısından önemli bir isim olan ve adı Türkiye’de caddelere verilen Japon bir komutan hakkında bilgiler paylaşıldı.

Kafkas Cephesi’nde 65 binden fazla Osmanlı askeri Ruslara esir düşmüş, bu askerlerin bir kısmı Vladivostok’taki kamplara gönderilmişti. Savaş sırasında İtilaf Devletleri yanında yer alan Japonya, Rusya’daki Bolşevik Devrimi’nin yol açtığı karışıklıklardan yararlanarak 1918’in nisan ayında Vladivostok’u işgal edince, Osmanlı esirlerinin sorumluluğu da onlara geçmişti.

Savaşın ardından Türk askerlerinin İstanbul’a getirilmesi için çalışmalar yapılmış, Japonlar 1921’de Türk askerlerini Hint Okyanusu üzerinden İstanbul’a gönderme kararı almıştı. Ankara hükümeti esir askerlerin getirilmesi için 48 bin sterlin göndermiş, Japon hükümeti de Heimei Maru gemisiyle Yarbay Yukichi Tsumura’yı görevlendirmişti. Esir kaldıkları dönemde bazıları aile kuran askerler, Japon gemisiyle 23 Şubat 1921’de yola çıkmıştı.

YUNANLAR ESİRLERİN KENDİLERİNE VERİLMESİNİ İSTEDİ

Gemi, Midilli adası açıklarında Yunanistan tarafından durdurulur ve esirlerin kendilerine teslim edilmesini ister. Gemi komutanı Yarbay Tsumura bu isteği reddederek esirleri teslim etmez. Bunun üzerine gemi, Pire Limanı'na çekilir ve 6 ay boyunca erzak almasına bile izin verilmeden bekletilir.

Milletler Cemiyeti, esirler arasında bulunan kadın ve çocukların serbest bırakılması için Yunanistan'ı uyarır. Toplam 395 kadın ve çocuk başka bir gemiyle İstanbul'a teslim edilir.

Japonya'nın tüm çabalarına rağmen gemiyi bırakmaya yanaşmayan Yunanistan, arabulucu İtalya'nın teklifini kabul eder ve gemi serbest bırakılır. Esirler, İtalya'ya teslim edilir.

7 ay boyunca bir adada tutulan esirler Osmanlı İmparatorluğu tarafından İtilaf Devletleri'ne verilen "esirlerin orduya katılmayacağı" garantisi üzerine 1922 yılında teslim edilir.

İSMİ CADDEYE VERİLDİ

Bu kahramanlık öyküsünün anısına 1 Temmuz 2019 yılında Beykoz Belediyesi tarafından eski adı Spor Caddesi olan caddenin adı da Yarbay Yukichi Tsumura Caddesi olarak değiştirildi.